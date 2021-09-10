В результаті аварії на місці загинуло 9 гірників, ще 19 – отримали поранення. Деякі з них перебувають у важкому стані і, можливо, все життя матимуть проблеми зі здоров'ям.

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Аварії на шахтах, на жаль, не рідкісне явище для України. Однак більшість трагічних інцидентів були викликані раптовими викидами метану або породи, які важко спрогнозувати. Проте у відповідному випадку люди загинули через зношене устаткування та відсутність необхідного ремонту.

Росіяни вичавлюють ресурси із захоплених підприємств

Трагедія в Червонопартизанську стала наслідком тотального розвалу вугільної галузі в ОРДЛО, який настав з приходом Росії. 7 років росіяни просто вичавлюють із захоплених ними українських підприємств ресурс, що в них ще залишився. Водночас нічого в них не вкладаючи.

Звичайно, такий підхід не міг не призвести до сумних наслідків. І, ймовірно, цей інцидент далеко не останній. Далі буде тільки гірше, адже підприємства Донбасу потребують великих капіталовкладень, яких немає і не буде.

До теми На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті

Бо вкладати мільйони доларів в чужі, незаконно захоплені підприємства, не стане жоден російський олігарх. А без цих вкладень обладнання і далі буде поступово виходити з ладу.



В результаті аварії на окупованій Луганщині на місці загинули 9 гірників / Фото "Интерфакса"

Бойовики замовчують проблеми жителів ОРДЛО

Гнітючий стан економіки непідконтрольних районів наочно ілюструють і новини з Краснодону, розташованого якраз поблизу Червонопартизанська.

Там вже 7 місяців не отримують зарплату співробітники тролейбусного депо. У розпачі люди записали відеозвернення до окупаційної "влади" і буквально благали віддати їм зароблені гроші. Зрозуміло, жоден телеканал або інтернет-ЗМІ окупантів не розповів про цю ситуацію.

Проблеми жителів Донбасу бойовики замовчують. Іронія долі – у 2014 році прихильники Росії переконували людей, що Київ не чує Донбас. Тепер же відмовляються чути Донбас уже самі прихильники Росії.

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Російська влада регулярно звинувачує Україну в тому, що вона нібито утискає мешканців східних областей, порушує їхні права і взагалі бажає регіону усіляких неприємностей.

Але насправді сама Росія поставила підконтрольні їй райони Донбасу у принизливе становище. Розорила їх, знищила промисловість, довела людей до розпачу і злиднів.

І вихід із цього становища для жителів ОРДЛО тільки один – залишити розорену територію. Проте сили і засоби для цього є далеко не у кожного жителя Донбасу.