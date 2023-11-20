Блекаут в окупованому Криму та Сибіру: понад 200 тисяч росіян сидять без світла, хто тому винен

Допоки окупанти планували влаштувати блекаут в Україні, той постукав у двері до них самих. На території країни-агресорки та тимчасово окупованому півострові великі проблеми з електропостачанням.

Так, станом на 20 листопада, в окупованому Криму майже 7 тисяч споживачів залишаються без світла. У Міненерго пояснили, що трапилося.

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"Підривна діяльність" вітру

Світло на півострові почало зникати у неділю 19 листопада. Повністю від електропостачання вимкнули 88 населених пунктів. Вчора вдень понад 50 тисяч людей сиділи у темряві. На ранок їх кількість зменшилася до 6, 8 тисяч осіб.

У міноборони країни-агресорки повідомили про масові відключення електромережевих об'єктів "Крименерго" через численних аварії на мережах, причиною яких став сильний вітер швидкістю до 30 метрів за секунду.

Висока загроза у Сибіру

Режим надзвичайної ситуації оголосили в окремих містах російського Сибіру. Там у кількох регіонах також виникли проблеми з енергопостачанням через різке погіршення погоди та ураганного вітру, пориви якого досягали 35 метрів за секунду.

Кількість відключених абонентів через ураган у Сибіру перевищила 225 тисяч осіб. Найбільше – близько 96 тисяч осіб – у Красноярському краї. У деяких містах не працюють трамваї та тролейбуси. Негода пошкодила житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт.

Блекаут в Україні: оптимістичний прогноз від "Укренерго"

Росія готується атакувати енергетичні об'єкти в Україні. Окупанти накопичили приблизно 800 ракет. Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям не варто панікувати, адже енергосистема України здатна витримати будь-які атаки з боку ворога. Кудрицький розповів, що українські енергооб'єкти захищатимуть не лише за допомогою ППО. Наша енергетична система вперше у світі прикрита інженерним захистом.