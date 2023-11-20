Блэкаут в оккупированном Крыму и Сибири: более 200 тысяч россиян сидят без света, кто виноват

Пока оккупанты планировали устроить блэкаут в Украине, тот постучался в дверь к ним самим. На территории страны-агрессорки и временно оккупированном полуострове большие проблемы с электроснабжением.

Так, на 20 ноября, в оккупированном Крыму почти 7 тысяч потребителей остаются без света. В Минэнерго объяснили, что произошло.

Смотрите также Чтобы не было блекаутов зимой: энергообъекты Украины получили трехуровневую защиту

"Подрывная деятельность" ветра

Свет на полуострове начал исчезать в воскресенье 19 ноября. Полностью от электроснабжения отключили 88 населённых пунктов. Вчера днем более 50 тысяч человек сидели в темноте. К утру их количество уменьшилось до 6,8 тысяч человек.

В минобороны страны-агрессорки сообщили о массовых отключениях электросетевых объектов "Крымэнерго" из-за многочисленных аварий на сетях, причиной которых стал сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду.

Высокая угроза в Сибири

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в отдельных городах российской Сибири. Там в нескольких регионах также возникли проблемы с энергоснабжением из-за резкого ухудшения погоды и ураганного ветра, порывы которого достигали 35 метров в секунду.

Число отключенных абонентов из-за урагана в Сибири превысило 225 тысяч человек. Больше всего – около 96 тысяч человек – в Красноярском крае. В некоторых городах не работают трамваи и троллейбусы. Непогода повредила жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, автотранспорт.

Блэкаут в Украине: оптимистический прогноз от "Укрэнерго"

Россия готовится атаковать энергетические объекты в Украине оккупанты накопили примерно 800 ракет. В то же время, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит паниковать, ведь энергосистема Украины способна выдержать любые атаки со стороны врага. Кудрицкий рассказал, что украинские энергообъекты будут защищать не только с помощью ПВО. Наша энергетическая система впервые в мире прикрыта инженерной защитой.