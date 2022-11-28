Маємо бути готові до різних сценаріїв, навіть поганих, – Кличко про можливий блекаут й евакуацію

Кияни дедалі частіше обговорюють можливий блекаут у столиці. Мер Віталій Кличко заявив, що потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

За інформацією військових, ворог планує і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом. Про це Кличко заявив у новому інтерв’ю.

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Що каже Кличко про можливий блекаут

Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант – як хтось це називає – евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв,

– заявив міський голова Києва.

За словами Кличка, зараз влада робить усе для того, щоб цього не відбулося – повного блекауту, повного відключення. Проте готуються і до різних сценаріїв.

"І можу чітко сказати: ми робимо все, щоб кожна людина в місті зрозуміла, що ми про неї турбуємось і жодну людину в біді не залишимо", – наголосив мер.

Чи буде евакуація киян

Кличко розповів, що українці повинні бути готовими до різних сценаріїв, зокрема і до поганих. На цей випадок у кожного є алгоритм дій навіть у випадку евакуації.

Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси,

– сказав міський голова.

На питання, чи йдеться про переселення людей в інші регіони або вивіз за кордон, Кличко відповів "ні". Також мер закликав мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки.

За словами мера, у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих.

Як працюватимуть аптеки, магазини, АЗС

Кличко заявив, що в Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву, де люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку.

"Усі лікарні, дитячі садки, школи тощо облаштовуються електрогенераторами, і ми контролюємо, щоб там також був відповідний запас палива. У Києві ми зробили запас палива, щоб наш комунальний транспорт, швидкі, лікарні працювали", – додав міський голова.

Нагадаємо, загалом станом на кінець листопада 2022 року розглядають три сценарії, як може відбутися тотальний блекаут. Українцям варто бути готовими.

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