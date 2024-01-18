Блінкен у Давосі пообіцяв Зеленському дещо дуже важливе

Ентоні Блінкен у Давосі підкреслив, що він не бачить зараз навіть умовних перспектив для довгострокового перемир'я в Україні. Держсекретар США зауважив, що Росія ще має значний потенціал для продовження війни.

Ще ніколи не було стільки викликів одночасно

Перспектива того, що російське політичне керівництво готове переглянути свої підходи до війни з Україною, видається досить примарною. Тим більше, що під час панельної дискусії, на якій прозвучали ці слова, держсекретарю США довелося говорити одразу про кілька війн – тих, що вже розпочалися, і тих, початок яких у США вважають суцільною катастрофою.

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Він відповідав на питання пов'язані з війною на Близькому Сході й тому, як США ставляться до операції Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази, а також про перспективу силового розв'язання тайванської проблеми. Її зараз активно обговорюють на тлі президентських виборів, які відбулися у Тайвані та привели до перемоги представника панівної демократичної прогресивної партії, яку Пекін вважає сепаратистською організацією.

Блінкен зауважив, що військове розв'язання тайванської проблеми призвело б до катастрофи світової економіки. Це протистояння може призвести до приголомшливих результатів для економіки всього світу.

На тлі очікування нових конфліктів та намагання вирішити ті, що вже розпочалися, війна Росії з Україною видається лише одним з важливих викликів для США. Блінкен прямо визнав, що ніколи ще не було у світі такої кількості викликів одночасно.

У кулуарах Давоського форуму президент Володимир Зеленський зустрівся з Блінкеном та помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про деталі цієї розмови відомо мало, у протокольних повідомленнях мовиться, що і Блінкен, і Салліван запевнили, що США і далі будуть допомоги Україні боротися з Росією.

Це важливе запевнення на тлі того, що конгресмени досі не можуть знайти компроміс, який розблокував би виділення Україні допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Президент США Джо Байден має зустрітися з лідерами Конгресу, щоб знову обговорити питання компромісу.

Як виступ Трампа вплинув на пошук компромісу

Однак наразі конгресмени від Республіканської партії швидше налаштовані на блокування рішень, пов'язаних з допомогою Україні. Навіть питання стабільного бюджету для США зараз перебуває у процесі пошуку взаєморозуміння між демократами та республіканцями. Коли конгресмени з обох партій досягають домовленостей про тимчасове продовження роботи державних установ, це вже сприймається як величезний міжпартійний компроміс.

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Успішний виступ 45-го президента Дональда Трампа на праймеріз у штаті Айова ще більше мобілізував його прихильників у Конгресі та створив серйозні проблеми для тих республіканців, які хотіли б знайти компроміс з колегами-демократами щодо вирішення питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Усі прекрасно розуміють, що у разі, якщо такий компроміс буде досягнений всупереч волі Трампа, то він може створити серйозні кар'єрні проблеми для багатьох конгресменів-республіканців.

Слова про необхідність підтримки України звучать серйозною обіцянкою з боку держсекретаря США. Але для того, щоб цю обіцянку реалізувати, треба не просто констатувати факт, що у Росії є ще чимало ресурсів для продовження війни, а й шукати шляхи допомоги Україні, яка намагається протистояти цій загарбницькій війні.