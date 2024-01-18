Блинкен в Давосе пообещал Зеленскому нечто очень важное

Энтони Блинкен в Давосе подчеркнул, что он не видит сейчас даже условных перспектив долгосрочного перемирия в Украине. Госсекретарь США отметил, что у России еще есть значительный потенциал для продолжения войны.

Еще никогда не было столько вызовов одновременно

Перспектива того, что российское политическое руководство готово пересмотреть свои подходы к войне с Украиной, кажется довольно призрачной. Тем более, что во время панельной дискуссии, на которой прозвучали эти слова, госсекретарю США пришлось говорить сразу о нескольких войнах – уже начавшихся и тех, начало которых в США считают сплошной катастрофой.

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Он отвечал на вопросы, связанные с войной на Ближнем Востоке и тем, как США относятся к операции Израиля против ХАМАС в Секторе Газа, а также о перспективе силового решения тайваньской проблемы. Ее сейчас активно обсуждают на фоне состоявшихся на Тайване президентских выборов, которые привели к победе представителя правящей демократической прогрессивной партии, которую Пекин считает сепаратистской организацией.

Блинкен отметил, что военное решение тайваньской проблемы привело бы к катастрофе мировой экономики. Это противостояние может привести к ошеломляющим результатам для экономики всего мира.

На фоне ожидания новых конфликтов и попытки разрешить те, что уже начались, война России с Украиной кажется лишь одним из важных вызовов для США. Блинкен прямо признал, что никогда еще не было в мире такого количества вызовов одновременно.

В кулуарах Давосского форума президент Владимир Зеленский встретился с Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. О деталях этого разговора известно мало, в протокольных сообщениях говорится, что и Блинкен, и Салливан заверили, что США дальше будут помогать Украине бороться с Россией.

Это важное заверение на фоне того, что конгрессмены до сих пор не могут найти компромисс, который разблокировал бы выделение Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден должен встретиться с лидерами Конгресса, чтобы снова обсудить вопрос компромисса.

Как выступление Трампа повлияло на поиск компромисса

Однако сейчас конгрессмены от Республиканской партии скорее настроены на блокирование решений, связанных с помощью Украины. Даже вопрос стабильного бюджета для США сейчас находится в процессе поиска взаимопонимания между демократами и республиканцами. Когда конгрессмены из обеих партий достигают договоренностей о временном продолжении работы государственных учреждений, это уже рассматривается как огромный межпартийный компромисс.

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Успешное выступление 45-го президента Дональда Трампа на праймериз в штате Айова еще больше мобилизовало его сторонников в Конгрессе и создало серьезные проблемы для тех республиканцев, которые хотели бы найти компромисс с коллегами-демократами по решению вопроса помощи Украине и Израилю.

Все прекрасно понимают, что если такой компромисс будет достигнут вопреки воле Трампа, то он может создать серьезные карьерные проблемы для многих конгрессменов-республиканцев.

Слова о необходимости поддержки Украины звучат серьезным обещанием со стороны госсекретаря США. Но для того чтобы это обещание реализовать, нужно не просто констатировать факт, что у России есть еще немало ресурсов для продолжения войны, но и искать пути помощи Украине, которая пытается противостоять этой захватнической войне.