Бліцкриг провалився: російська армія остаточно загрузла в Україні

Україна свою війну ще не виграла, але, швидше за все, виграє. Росія свою війну програла вже у перший день

Фактор російської неадекватності

Перед тим, як написати черговий пост, напевно, треба сказати кілька слів для визнання своїх помилок. У багатьох своїх постах, статтях, коментарях й інтерв'ю я неодноразово помилявся, сильно перебільшуючи адекватність російського керівництва. Думка про те, що в Кремлі працюють прагматики, стала основою для багатьох висновків: від теоретичної можливості сприяння Москви у зміні білоруського режиму та до відсутності віри в те, що російське керівництво може розпочати повноцінну військову кампанію в Україні.

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Правду кажучи, я і досі вважаю, що стратегічний курс Путіна на білоруському напрямку полягає в контрольованому транзиті – не дарма ж Конституцію змусили змінити. Тільки з раціональністю від цього не легше: тепер ці всі конституції не відіграють уже жодної ролі, а за підсумками війни буде ще гірше. І, звичайно, розв'язувати самовбивчий сценарій вторгнення та паралельно мати ще купу незавершених справ та нереалізованих планів – зайвий індикатор рівня російської аналітики та планування.

Втім, мене втішає те, що разом зі мною так само помилялася більшість найрозумніших людей у ​​світі. Слабке місце виявилося в тому, що розумні люди зазвичай намагаються аналізувати динаміку подій з погляду логіки, а вона, за підсумком, виявилася дуже сумнівною (якщо не сказати більше). Для того, щоб передбачати і розуміти ірраціональні вчинки, потрібні або лікарі, або особливо проникливі особи, які "заглядають у душу", або люди, які мають унікальний досвід. Більшість, на жаль, навіть професійних політиків та стратегів, у ці категорії не потрапляють.

Тим не менш, нам залишається якось жити і намагатися не втратити голову остаточно. А щоб цього (втрати голови) не сталося, доводиться продовжувати мислити і намагатися розуміти.

Росія загрузла

Попри повне усвідомлення безсилля перед ірраціональною логікою, все, що стосується раціональної логіки, залишається, проте, в силі. Так, я помилився, думаючи, що Росія не нападе, але при цьому завжди говорив: "Не нападе, бо цілей досягти не зможе, а витрати будуть такими й такими". І ми зараз бачимо, що, в принципі, все відбувається так, як описувалося в останніх постах.

Російська армія загрузла в Україні і не змогла досягти бліцкригу. Ще першого дня війни ми говорили про те, що саме бліцкриг – основний фактор успіху задуму Путіна, і якщо його не станеться, то наростання проблем не зупинить ніщо. Так само зараз і відбувається і ми можемо лише спостерігати.

Наразі армія виявилася не в змозі вирішити (принаймні, вчасно) жодного з поставлених завдань. Економіка ж валиться на очах під градом санкцій, які передбачали всі, але масштаб не міг передбачити ніхто.

Глухий кут Путіна

Цілком очевидно, що Кремлю треба виходити з війни негайно, щоб мати хоча б теоретичну можливість почати нехай по міліметру, але вирішувати проблеми. Проте, сама система, створена Путіним, а також накачане пропагандою населення просто так відхід з України, без декларації "Перемоги", переварити не зможе – це загрожує катастрофічними наслідками насамперед для самого Путіна. У цьому і є глухий кут, який так легко прораховувався ще перед початком кампанії, проте ймовірність якого в Москві, зважаючи на все, навіть не розглядали.

Зараз спостерігається помітне пожвавлення на дипломатичному фронті. Обидві сторони почали робити щоденні повідомлення про помітний прогрес у роботі переговорних груп. Паралельно з'явилися заяви високих політиків щодо ймовірної зустрічі Путіна з Зеленським. Суспільна думка явно або зондується, або готується до серйозних та предметних переговорів.

Однак ми розуміємо, що для Кремля на даному етапі (втома від війни в Росії ще зовсім не спостерігається) просто неможливо взяти і припинити все. Тому найближчими днями з найбільшою часткою ймовірності варто очікувати ще цілу низку військових активностей з російського боку, покликаних посилити переговорну позицію.

Останній аргумент

Що це може бути? Мені здається, досить ймовірним зараз можна вважати наступний сценарій: продовження знищення Маріуполя та Харкова з подальшим взяттям (приклад – Волноваха, яку ВСУ змушені були залишити, констатуючи, що "Міста більше немає") та спроб оточити Київ і, якщо останнє вийде, вже тоді сідати за стіл переговорів, маючи на увазі приблизно таке: з Києвом може бути так само.

Такий підхід може мати два ключові моменти: психологічний суспільний шок від долі обласного центру разом зі страхом, що цю долю може поділити чудова українська столиця.

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Під такою загрозою Росія на будь-яких переговорах може спокійно ухилятися від укладання повноцінного миру, "продаючи" міжнародній спільноті як "розумне рішення" та дипломатичний прорив припинення вогню в наявній ситуації, тобто заморозку конфлікту.

Усередині країни такий розклад можна подати "Перемогою", заявивши про: "демілітаризацію" України на підставі відомостей Міноборони про кількість /типу/ знищених військових об'єктів; "денацифікації" як /типу/ знищених цих же об'єктах "націоналістичних" батальйонів; "прорубаний" сухопутний коридор у Криму. Згодом із більшості територій основні війська можна й вивести, тут вже як карта ляже.

Росія вже програла

Проте, ситуація сьогодні безпрецедентно важка, а кут, у який загнала себе Росія під керівництвом Путіна – настільки вузький і глибокий, що кожна з ідей про те, як вибратися, має купу слабких місць.

Одне з них – позиція керівництва України, яке, спираючись на безумовну підтримку власного народу, всього світу, а також успіхи перших двох з половиною тижнів боїв, навряд чи погодиться ось сьогодні і зараз на будь-які умови, які означатимуть хоча б тимчасові територіальні втрати.

Що робити Москві у такій ситуації? Тут можна тільки гадати, що в них у головах – справді ірраціонально.

Одним із можливих ходів може стати спроба штурму Києва на зразок Маріуполя, Алеппо, Грозного. Це була б, безперечно, катастрофа. Проте, це буде катастрофа не лише для України, а й для Росії.

У сьогоднішніх умовах, із сьогоднішніми проблемами з логістикою та забезпеченням, з існуючим рівнем демотивації більшості особового складу, з урахуванням розміру міста і готовності і ЗСУ, і тероборони, і жителів його захищати… Такий штурм може призвести до загибелі російського угруповання, на нього відправленим і наступним переломом у війні. Така собі "битва під Москвою", тільки вже не під Москвою.

Або ж – хороша міна при поганій грі – і початок тривалого дипломатичного процесу при відкритому, хоча, можливо, менш інтенсивному, силовому протистоянні.

Можливо, щось ще. Ми дивимося на ситуацію з перспективи сьогодення та на тактичному рівні. На цій чаші терезів – кров, горе, смерті та сльози сотень тисяч, мільйонів людей, якими жонглюватимуть політики.

На стратегічному рівні всі ці рухи вже мають мало сенсу. Багато хто каже, що "Україна вже виграла війну". Я з цим не до кінця погоджуюся. Україна свою війну ще не виграла, але, гадаю, виграє. А ось Росія свою війну вже програла.

Програш цей стався саме тоді, коли на українські землі ступив перший російський солдат. Все, що відбувається після цього – це лише її спроби врятувати ситуацію. У можливість чого з кожним днем ​​віриться дедалі менше.

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