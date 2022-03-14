Блицкриг провалился: российская армия окончательно увязла в Украине

Украина свою войну еще не выиграла, но, скорее всего, выиграет. Россия свою войну проиграла уже в первый ее день.

Фактор российской неадекватности учтен не был

Перед тем, как написать очередной пост, наверное, надо сказать несколько слов в признание своих ошибок. Все же, пытаясь сохранять адекватность, умение это делать – один из ключевых моментов.

В очень многих своих постах, статьях, комментариях и интервью я неоднократно ошибался, сильно преувеличивая адекватность российского руководства. Мысль о том, что в Кремле работают прагматики, становилась основой для многих выводов: от теоретической возможности содействия Москвы в смене белорусского режима и до отсутствия веры в то, что российское руководство может начать полноценную военную кампанию в Украине.

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По правде сказать, я и до сих пор считаю, что стратегический курс Путина на белорусском направлении состоит в контролируемом транзите – не зря же Конституцию заставили изменить. Только с рациональностью от этого не легче: теперь эти все конституции не играют уже никакой роли, а по итогам войны будет и того хуже. И, конечно, развязывать самоубийственный сценарий вторжения и параллельно иметь еще кучу незавершенных дел и нереализованных планов – лишний индикатор уровня российской аналитики и планирования.

Впрочем, меня утешает то, что вместе со мной таким же образом ошибалось большинство умнейших людей в мире. Слабое место оказалось в том, что разумные люди обычно пытаются анализировать динамику событий с точки зрения логики, а она, по итогу, оказалась весьма сомнительной (если не сказать больше). Для того, чтобы предсказывать и понимать иррациональные поступки, нужны или врачи, либо особо проницательные личности, "заглядывающие в душу", либо люди, имеющие некий уникальнейший опыт. Большинство, к сожалению, даже профессиональных политиков и стратегов, в эти категория не попадают.

Тем не менее, нам остается как-то жить и стараться не потерять голову окончательно. А, чтобы этого (потери головы) не случилось, приходится продолжать мыслить и пытаться понимать.

Россия увязла

Несмотря на полное осознание бессилия перед иррациональной логикой, все, что касается логики рациональной, остается, тем не менее, в силе. Да, я ошибся, думая, что Россия не нападет, но при этом всегда говорил: "Не нападет, потому что целей достичь не сможет, а издержки будут такими и такими". И мы сейчас видим, что, в принципе, все происходит ровно так, как описывалось в последних постах.

Российская армия увязла в Украине и не смогла добиться блицкрига. Еще в первый день войны мы говорили о том, что именно блицкриг – основной фактор успеха затеянного, и если его не случится, то нарастание проблем не остановит ничто. Ровно так сейчас и происходит и мы можем лишь наблюдать.

По настоящий момент армия оказалась не в состоянии решить (по крайней мере, вовремя) ни одной из поставленных задач. Экономика же рушится на глазах под градом санкций, которые предсказывали все, но вот масштаб не мог предугадать никто.

Тупичок имени Путина

Совершенно очевидно, что Кремлю надо выходить из войны немедленно, чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность начать пусть по миллиметру, но решать проблемы. Однако сама система, созданная Путиным, а также накачанное пропагандой население просто так уход из Украины, без декларации "Победы", переварить не сможет – это грозит катастрофическими последствиями в первую очередь для самого Путина. В этом и есть тупик, который так легко просчитывался еще перед началом кампании, однако вероятность которого в Москве, судя по всему, даже не рассматривали.

В настоящий момент наблюдается очень заметное оживление на дипломатическом фронте. Обе стороны стали делать ежедневные сообщения о заметном прогрессе в работе переговорных групп. Параллельно появились заявления высоких политиков о вероятной встрече Путина с Зеленским. Общественное мнение явно либо зондируется, либо подготавливается к серьезным и предметным переговорам.

Однако мы понимаем, что для Кремля на данном этапе (усталости от войны в России еще совсем не наблюдается) просто невозможно взять и прекратить стрельбу. Поэтому в ближайшие дни с наибольшей долей вероятности стоит ожидать еще целого ряда военных активностей с российской стороны, призванных усилить переговорную позицию.

Последний аргумент

Что это может быть? Мне кажется, достаточно вероятным сейчас можно считать следующий сценарий: продолжение уничтожения Мариуполя и Харькова с последующим взятием (пример – Волноваха, которую ВСУ вынуждены были покинуть, констатируя, что "Города больше нет") и попыток окружить Киев и, если последнее получится, уже тогда садиться за стол переговоров, имея ввиду примерно следующее: с Киевом может быть точно так же.

Такой подход может иметь два ключевых момента: психологический общественный шок от судьбы областного центра в совокупности со страхом, что эту судьбу может разделить прекрасная украинская столица.

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Под такой угрозой Россия на любых переговорах может спокойно уклоняться от заключения полноценного мира, «продавая» международному сообществу в качестве «разумного решения» и дипломатического прорыва прекращение огня в существующей ситуации, то есть – заморозку конфликта. Внутри страны такой расклад можно представить «Победой», заявив о: "демилитаризации" Украины на основании сведений Минобороны о количестве /типа/ уничтоженных военных объектов; "денацификации" в виде /типа/ уничтоженных на этих же объектах «националистических» батальонов; "прорубленный" сухопутный коридор в Крым.

Впоследствии с большинства территорий основные войска можно и вывести, тут уж как карта ляжет.

Поезд ушел

Однако ситуация сегодня беспрецедентно тяжелая, а угол, в который загнала себя Россия под руководством Путина – столь узок и глубок, что буквально каждая из идей о том, как выбраться, имеет кучу слабых мест.

Одно из них – позиция руководства Украины, которое, опираясь на безусловную поддержку собственного народа, всего мира, а также успехи первых двух с половиной недели боев, очень вряд ли согласится вот сегодня и сейчас на любые условия, которые будут означать хотя бы временные территориальные потери. Что делать Москве в такой ситуации? Тут уж гадать, что у них в головах – действительно иррационально.

Одним из возможных ходов может стать попытка штурма Киева по образцу Мариуполя, Алеппо, Грозного. Это была бы, безусловно, катастрофа. Однако катастрофа не только для Украины, но и для России.

В сегодняшних условиях, с сегодняшними проблемами с логистикой и обеспечением, с существующим уровнем демотивации большинства личного состава, с учетом размера города и готовности и ВСУ, и теробороны, и жителей его защищать… Ну, такой штурм может обернуться гибелью российской группировки, на него отправленной и последующим переломом в военных действий. Эдакая "битва под Москвой", только уже не под Москвой.

Либо хорошая мина при плохой игре и начало долгого дипломатического процесса при сохраняющемся, хотя, возможно, менее интенсивном, силовом противостоянии.

Возможно, что-то еще. Мы смотрим на ситуацию с перспективы сегодняшнего дня и на тактическом уровне. На этой чаше весов – кровь, горе, смерти и слезы сотен тысяч, миллионов людей, которыми будут жонглировать политики.

На стратегическом же уровне все эти движения уже имеют мало смысла. Многие говорят, что "Украина уже выиграла войну". Я с этим не до конца согласен. Украина свою войну еще не выиграла, но, думаю, выиграет. А вот Россия свою войну уже проиграла.

Проигрыш этот случился ровно в тот момент, когда на украинские земли ступил первый российский солдат. Все, что происходит после – это лишь ее попытки спасти ситуацию. В возможность чего с каждым днем верится все меньше.

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