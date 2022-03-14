Кто умный, тот бежит из России, этой черной проклятой дыры

Чем дольше Россия застревает в этой войне, тем более разрушительные последствия ожидают Россию. Да, страдают наши люди и украинская земля. Но Украина спасает мир и закладывает фундамент нового мирового порядка. Через Украину изменится мир и упадут диктатуры в России и Беларуси, а, возможно, даже и в Китае, вот увидите. Нас ждет экономическое чудо, восстановление экономики и превращение Украины в регионального лидера и центра демократии на постсоветском пространстве.

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Россия хочет выйти из войны, но не знает, как это сделать

Я вижу, что Кремль постепенно понимает масштаб тотальной катастрофы. Путин хочет переговоров, но вместе с тем он хочет "сохранить лицо" и продать провальную войну как победу для своих рабов. Как обосновать колоссальные экономические и человеческие потери?

Я еще до войны писал о болевом пороге для России в 30 тысяч трупов. Мы уже перешли этот порог, убитых, раненых и пленных русских фашистов уже более 50 тысяч. И враг уже дрогнул.

Россия вербует наемников по всему миру, и перебрасывает сюда морскую пехоту Тихоокеанского флота! Все идет по плану, говорят в Кремле? Ну-ну. Похороночки идут по России, и все это сопровождается ложью, ростом цен и бедностью.

Военный план Путина

Похоже, Путин концентрирует удар на Мариуполь и Харьков и Юг. А вокруг Киева идет отвлечение внимания. Я думаю, что Россия хочет провернуть что-то символическое и выйти на переговоры. Но этот план не примут украинские власти.

Наша армия будет бить фашистов и выматывать его по максимуму. Чтобы они сами убегали, бросали оружие и технику. Мы уже начали партизанскую войну. А выиграть войну у 40 миллионов людей, которые тебя прокляли и ненавидят, – это не реально. И еще когда весь мир поддерживает Украину.

Мир вводит новые и новые санкции

Поверьте, эти санкции продуманы, они работают и реально рушат российскую экономику. Но вопрос в том, что для экономического разрушения России нужно время. Пока будет дефолт, дальше – инфляция и обнищание.

Поверьте, московские фашисты любят жить хорошо и считают свою копеечку. А когда станет жить плохо, пелена из глаз фашистов в России спадет.

Мы выигрываем эту войну самостоятельно, без какой-либо помощи

Врагу нас не сломить и не победить. Придет время, и все коллаборанты, предатели и московские гниды сдохнут и будут отвечать за свою агрессию против мирной Украины.

Надо молиться за всех, особенно Мариуполь, его защитников и гражданских людей. И демонстрировать солидарность нации, поддерживать президента Украины и правительство, верить в свою армию, дипломатов и всех, работающих на невидимых фронтах. Эмоции проходят, наступает холодный расчет и прагматизм по поводу того, как мы будем дальше строить свою страну.

Мы выигрываем, потому что мы сильнее!

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