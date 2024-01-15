Блокада на кордоні з Румунією: політолог припустив, хто стоїть за "знедоленими" селянами

Румунські фермери також приєдналися до блокади на українського кордону. Два дні поспіль, 13 та 14 січня, протягом декількох годин був заблокований рух вантажівок.

В етері 24 Каналу політолог Олег Лісний припустив, чи може блокування українсько-румунського кордону дорости до масштабів блокади, яка відбувалася на кордоні з Польщею. Зауважимо, у Держприкордонслужбі зазначали, що причини блокування румунськими фермерами невідомі.

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Політична або економічна мета блокади

На думку політолога, якщо блокування кордону має суто економічну мету, то не повинне переростати у масштабну блокаду.

Водночас блокада румунських фермерів видається нелогічною, особливо на тлі прибутків, які отримав Бухарест, через проблеми в Україні. До того ж зараз на політичному рівні йде обговорення двосторонньої безпекової угоди.

Україна працює над підписанням двосторонньої безпекової угоди з Румунією. Перемовини стартували 14 січня. Сторони обговорили основні елементи майбутньої угоди. Подібну угоду Київ вже підписав з Лондоном.

"У нас все так гарно розвивається. Румуни навіть автобан у наш бік будують, щоб покращити логістику", – мовив Лісний.

Зазначимо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що під час блокади експорту агропродукції з боку Польщі Україні допомогла вижити саме Румунія.

Ймовірно, блокада румунських фермерів – політичний момент. У такому разі для Кремля ситуація дуже "вдало" розвивається, адже і в польській ситуації є російський слід.

"Дочекаймося пояснення від українських й румунських спецслужб, хто стоїть за цими "знедоленими" селянами. У Польщі ми чітко бачили, хто це робить. У мене немає даних, але я припускаю, що тут може бути горезвісна рука Кремля. Можливо, я помиляюсь", – додав політолог.

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