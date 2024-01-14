Протести румунських фермерів

Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Порубне – Сірет". Відповідне повідомлення до румунської поліції надійшло близько 14:00.

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Українські прикордонники повідомили, що значних черг наразі немає. Реєстрація автомобілів та пішоходів відбувається у штатному режимі.

У суботу, 13 січня, румунські фермери також перекривали кордон, пікет тривав 6 годин.

Німці приєдналися до "тренду"

Німецькі фермери вирішили не відставати від своїх колег та заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Апогеєм протесту повинна стати велика маніфестація у Берліні, яка відбудеться 15 січня.

Їхня вимога – не скорочувати субсидії на сільське господарство. Головний пункт стосується податкових пільг на сільськогосподарське дизельне пальне.

Перекриття доріг німецькими фермерами спричинило проблеми у русі. До них також приєдналися залізничники, які хочуть підвищення зарплати та скорочення робочого тижня.