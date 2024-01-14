Протесты румынских фермеров

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска "Порубное – Сирет". Соответствующее сообщение в румынскую полицию поступило около 14:00.

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Украинские пограничники сообщили, что значительных очередей пока нет. Регистрация автомобилей и пешеходов производится в штатном режиме.

В субботу, 13 января, румынские фермеры также перекрывали границу, пикет длился 6 часов.

Немцы присоединились к "тренду"

Немецкие фермеры решили не отставать от своих коллег и заблокировали два пункта пропуска на границе с Польшей. Апогеем протеста должна стать большая манифестация в Берлине, которая состоится 15 января.

Их требование – не сокращать субсидии на сельское хозяйство. Главный пункт касается налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Перекрытие дорог немецкими фермерами повлекло за собой проблемы в движении. К ним также присоединились железнодорожники, желающие повышения зарплаты и сокращения рабочей недели.