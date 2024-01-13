Блокировки Медики больше не будет

Пункт пропуска "Медика – Шегини" был чуть ли не "любимым" для блокады, организованной польскими протестующими. Местные власти сообщили, что разрешения на проведение акции не давали. Даже больше – теперь есть документ, который не позволяет проводить такие действия.

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Польские перевозчики хотели блокировать движение грузовиков из Украины в период с 15 января по 15 марта. Разрешения они не получили, поэтому пункт пропуска должен остаться открытым для фур.

Польским перевозчикам не разрешили блокировать границу / Фото с Х Рафала Меклера

Сторонники ультраправого политика Рафала Меклера, представляющего протестующих, хотят игнорировать запрет власти и начать блокаду без разрешения. Сам Меклер пока боится делать такие категоричные заявления.

Напомним, польские перевозчики хотят добиться возвращения разрешений для украинских грузовиков и других преференций. Фермеры, также блокировавшие границу, уже "выторговали" отмену поднятия налогов, льготы на кукурузу и другую помощь.