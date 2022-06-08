Блокування хмарних сервісів для Росії видалили з 6 пакету санкцій ЄС: реакція України

У відредагованій версії повідомлення щодо 6-го пакета санкцій проти Росії зник пункт про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу. Це обурило представників України.

Першим на неприємний інцидент відреагував радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Згодом коментар дав і речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує 24 канал.

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Українські представники вимагають пояснень від ЄС

У своєму твітері Михайло Подоляк зауважив, що рішення про блокування в Росії хмарних сервісів справді входило у 6 пакет санкцій, який затвердили 2 червня.

Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу у 6-му пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології,

– написав Подоляк.

Він наголосив, що жодних пояснень від офіційних осіб Євросоюзу не надходило. Радник керівника ОП звернувся до представників ЄС із нагадуванням, які цілі зараз переслідує увесь цивілізований світ.

"Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", – підкреслив Подоляк.

Схожим коментарем поділився речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, Європейська сторона справді публічно повідомляла про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання хмарних сервісів. Однак у кінцеве рішення ці технології не потрапили.

"Ми вже звернулися до наших європейських партнерів по роз‘яснення", – зазначив він.

Як і його колега, Ніколенко підкреслив, що позиція української сторони є чіткою: Євросоюз повинен посилювати санкційний тиск на Росію, щоб ціна за її агресію проти України була максимально високою.

Нагадаємо, 10 березня користувачі з Росії втратили можливість сплатити за роботу хмарного сховища Google One. Тоді платіжна система Google Pay припинила роботу для російських користувачів. Як зазначають профільні видання, вихід з країни-агресорки Google та Amazon призвело до збільшення навантаження на внутрішні хмарні сховища. Як наслідок приблизно через 2 місяці їхні віртуальні моделі для збереження даних будуть повністю переповненими.

Що передбачає 6 пакет санкцій: коротко

2 червня Євросоюз погодив 6 пакет санкцій проти Росії. Офіційне підтвердження зявилося вже наступної доби – 3 червня. Серед іншого санкційний пакет передбачає:

ембарго на російську нафту. З країни-агресорки заборонять транспортувати нафту морським шляхом, проте у Росії й надалі функціонуватиме нафтопровід "Дружба";

З країни-агресорки заборонять транспортувати нафту морським шляхом, проте у Росії й надалі функціонуватиме нафтопровід "Дружба"; відключення від SWIFT трьох великих банків Росії – "Сбербанку", "Московського кредитного банку", а також "Російського Сільськогосподарського банку";

трьох великих банків Росії – "Сбербанку", "Московського кредитного банку", а також "Російського Сільськогосподарського банку"; припинення трансляції пропагандистських каналів з сітки мовлення;

з сітки мовлення; персональні санкції на осіб і організації, які можуть мати вплив на продовження російської агресії проти України.

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