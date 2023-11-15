Вслід за польськими: перевізники у Словаччині пригрозили заблокувати кордон з Україною

Уже понад тиждень польські перевізники блокують кордон з Польщею для наших. Долучитися до них можуть ще й словацькі.

Вони заявили, що можуть заблокувати перетин кордону зі свого боку для українських перевізників. Про це йдеться у листі глави UNAS (Союзу автомобільних перевазників Словаччини) Станіслава Скали, відправленого Міністерству транспорту Словаччини.

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Закликають звернути увагу на проблему

У листі наголошують, що блокада таки станеться, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Європейського Союзу. На думку перевізників, міністерство впродовж тривалого часу не зважає на вантажні перевезення. Ба більше, повністю ігнорує проблему.

Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники,

– наголошують у листі.

Звернімо увагу на те, що словацькі ЗМІ почали писати про скупчення вантажівок, що рухаються до України. Його фіксують на прикордонному переході "Вишнє Німецьке – Ужгород".

Що відомо про польську блокаду кордону

Минулого тижня розпочалася блокада кордону польськими перевізниками. Вони перекрили три контрольно-пропускні пункти, через що сотні вантажівок утворили величезні черги.

Водночас перевізники назвали кілька умов, за яких вони готові розблокувати КПП. Мовиться про:

повернення дозволів для перевізників з України;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборону реєструвати у Польщі компаній, чий капітал за межами Євросоюзу;

створення окремих черг для автівок з Європейського Союзу у системі "єЧерга";

а також виділення для порожніх вантажівок окремих черг.

Звернімо увагу, що було кілька спроб домовитися з польськими перевізниками. Втім, досі дійти спільного знаменника не вдалося.