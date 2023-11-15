Вслед за польскими: перевозчики в Словакии пригрозили заблокировать границу с Украиной

Уже больше недели польские перевозчики блокируют границу с Польшей для наших. Приобщиться к ним могут и словацкие.

Они заявили, что могут заблокировать пересечение границы со своей стороны для украинских перевозчиков. Об этом говорится в письме главы UNAS (Союза автомобильных перевозчиков Словакии) Станислава Скалы, отправленного Министерству транспорта Словакии.

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Призывают обратить внимание на проблему

В письме отмечают, что блокада таки произойдет, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах Европейского Союза. По мнению перевозчиков, министерство на протяжении длительного времени не учитывает грузовые перевозки. Более того, полностью игнорирует проблему.

Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, не требующими разрешений на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики,

– отмечают в письме.

Обратим внимание на то, что словацкие СМИ начали писать о скоплении движущихся в Украину грузовиков. Его фиксируют на пограничном переходе "Вышнее Немецкое – Ужгород".

Что известно о польской блокаде границы

На минувшей неделе началась блокада границы польскими перевозчиками. Они перекрыли три контрольно-пропускных пункта, из-за чего сотни грузовиков образовали огромные очереди.

В то же время, перевозчики назвали несколько условий, при которых они готовы разблокировать КПП. Речь идет о:

возврат разрешений для перевозчиков из Украины;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрещение регистрировать в Польше компаний, чей капитал за пределами Евросоюза;

создание отдельных очередей для автомобилей из Европейского Союза в системе "еЧерга";

а также выделение для пустых грузовиков отдельных очередей.

Обратим внимание, что было несколько попыток договориться с польскими перевозчиками. Впрочем, до сих пор дойти до общего знаменателя не удалось.