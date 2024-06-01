ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино на майже 3 мільярди гривень

ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино на суму понад 2,9 мільярда гивень. У бюро зазначили, що заяви щодо їхнього розблокування не відповідають дійсності.

Працівники ДБР заблокували рахунки онлайн-казино, безпосередньо пов'язаних із представниками Росії.

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Що буде з заблокованими фінансами онлайн-казино

Наразі працівники ДБР планують передати арештовані кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Водночас низка засобів масової інформації поширила вчора новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб'єктів онлайн-казино. Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу "виключно для сплати податків і зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати". ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію,

– сказали в бюро.

За що заблокували кошти деяких онлайн-казино

У ДБР повідомили, що у деяких онлайн-казино, які раніше отримали відповідну ліцензію, виявили зв'язки з представниками Росії та російським капіталом, а також низкою санкційних суб'єктів.

Крім цього, їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб'єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Бюро проводить це розслідування у межах кількох кримінальних проваджень: