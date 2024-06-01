ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино на почти 3 миллиарда гривен

ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино на сумму более 2,9 миллиарда гривен. В бюро отметили, что заявления об их разблокировании не соответствуют действительности.

Работники ГБР заблокировали счета онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями России.

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Что будет с заблокированными финансами онлайн-казино

Сейчас работники ГБР планируют передать арестованные средства Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В то же время ряд средств массовой информации распространил вчера новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино. Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы". ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию,

– сказали в бюро.

За что заблокировали средства некоторых онлайн-казино

В ГБР сообщили, что в некоторых онлайн-казино, которые ранее получили соответствующую лицензию, обнаружили связи с представителями России и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.

Кроме этого, их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.

Бюро проводит это расследование в рамках нескольких уголовных производств: