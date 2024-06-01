Работники ГБР заблокировали счета онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями России.
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Что будет с заблокированными финансами онлайн-казино
Сейчас работники ГБР планируют передать арестованные средства Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
В то же время ряд средств массовой информации распространил вчера новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино. Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения "исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы". ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию,
– сказали в бюро.
За что заблокировали средства некоторых онлайн-казино
В ГБР сообщили, что в некоторых онлайн-казино, которые ранее получили соответствующую лицензию, обнаружили связи с представителями России и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов.
Кроме этого, их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.
Бюро проводит это расследование в рамках нескольких уголовных производств:
- Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110-2 УКУ),
- Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УКУ),
- Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч. 2 ст. 255 УКУ)
- Бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины (ч. 1 ст. 365-3 УКУ).