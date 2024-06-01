Працівники ДБР заблокували рахунки онлайн-казино, безпосередньо пов'язаних із представниками Росії.
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Що буде з заблокованими фінансами онлайн-казино
Наразі працівники ДБР планують передати арештовані кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Водночас низка засобів масової інформації поширила вчора новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб'єктів онлайн-казино. Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу "виключно для сплати податків і зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати". ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію,
– сказали в бюро.
За що заблокували кошти деяких онлайн-казино
У ДБР повідомили, що у деяких онлайн-казино, які раніше отримали відповідну ліцензію, виявили зв'язки з представниками Росії та російським капіталом, а також низкою санкційних суб'єктів.
Крім цього, їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб'єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.
Бюро проводить це розслідування у межах кількох кримінальних проваджень:
- Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 ККУ),
- Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ),
- Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 2 ст. 255 ККУ)
- Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України (ч. 1 ст. 365-3 ККУ).