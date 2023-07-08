Такі ж, як на ЗАЕС: Болгарія може продати Україні ядерні реактори
Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва для України. Якщо українська компанія "Енергоатом" купить ці реактори, то ми отримаємо ще 2 гігавати електроенергії.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ці ректори такі ж, як на Запорізькій АЕС.
До теми Неочікуваний удар по Росії: Україна близька до ядерної угоди з Болгарією
Два реактори для Хмельницької АЕС
Жданов зазначив, що Хмельницька АЕС готова для такого типу реакторів. Вона розрахована на 4 енергоблоки та зможе розмістити ці 2 реактори. Зараз триває переговорний процес.
Якщо ми купимо ці реактори, такі ж, як на Запорізькій АЕС, то зможемо один змонтувати, а другий – побудувати та змонтувати. Отримаємо ще 2 гігавати електроенергії. Сума контракту може складати не менше 600 мільйонів євро,
– сказав військовий експерт.
Жданов про два реактори від Болгарії: дивіться відео
Ядерна угода з Болгарією: що відомо
- Видання Wall Street Journal написало, що Болгарія близька до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва українській державній атомній компанії "Енергоатом". Мовиться про обладнання з недобудованої АЕС Белене у Болгарії. Обладнання обійдеться у 650 мільйонів доларів США. Ці реактори планують розмістити на Хмельницькій АЕС.
- Україні буде важко сплатити цей рахунок. Тому цілком імовірно, що в укладанні цього договору допоможуть США, які нададуть кошти "Енергоатому". Іншим варіантом здійснення цього договору може стати отримання Болгарією частки в українській Хмельницькій АЕС, де буде встановлено обладнання.
- Відомо, що парламент Болгарії 6 липня прийняв рішення, яким зобов'язав уряд провести переговори з Києвом про продаж ядерних реакторів. За словами офіційних осіб, можлива угода, над якою працювали тижнями, трималася в таємниці, щоб запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії заблокувати її.
- Зазначається, що ця угода має позитивний вплив як на Болгарію, так і на Україну. Для нашої держави, яка працює над будівництвом двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, це обладнання допоможе розширити експорт електроенергії до Європи. Для Болгарії ця угода означатиме кінець ядерного партнерства з Росією.