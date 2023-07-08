Такі ж, як на ЗАЕС: Болгарія може продати Україні ядерні реактори

Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва для України. Якщо українська компанія "Енергоатом" купить ці реактори, то ми отримаємо ще 2 гігавати електроенергії.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ці ректори такі ж, як на Запорізькій АЕС.

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Два реактори для Хмельницької АЕС

Жданов зазначив, що Хмельницька АЕС готова для такого типу реакторів. Вона розрахована на 4 енергоблоки та зможе розмістити ці 2 реактори. Зараз триває переговорний процес.

Якщо ми купимо ці реактори, такі ж, як на Запорізькій АЕС, то зможемо один змонтувати, а другий – побудувати та змонтувати. Отримаємо ще 2 гігавати електроенергії. Сума контракту може складати не менше 600 мільйонів євро,

– сказав військовий експерт.

Жданов про два реактори від Болгарії: дивіться відео

Ядерна угода з Болгарією: що відомо