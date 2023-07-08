Такие же, как на ЗАЭС: Болгария может продать Украине ядерные реакторы

Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства для Украины. Если украинская компания "Энергоатом" купит эти реакторы, то мы получим еще 2 гигаватта электроэнергии.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, эти ректоры такие же, как на Запорожской АЭС.

К теме Неожиданный удар по России: Украина близка к ядерному соглашению с Болгарией

Два реактора для Хмельницкой АЭС

Жданов отметил, что Хмельницкая АЭС готова к такому типу реакторов. Она рассчитана на 4 энергоблока и сможет разместить эти 2 реактора. Сейчас идет переговорный процесс.

Если мы купим эти реакторы, такие же, как на Запорожской АЭС, то сможем один смонтировать, а другой – построить и смонтировать. Получим еще 2 гигаватта электроэнергии. Сумма контракта может составлять не менее 600 миллионов евро,

– сказал военный эксперт.

Жданов о двух реакторах от Болгарии: смотрите видео

Ядерное соглашение с Болгарией: что известно