Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, эти ректоры такие же, как на Запорожской АЭС.
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Два реактора для Хмельницкой АЭС
Жданов отметил, что Хмельницкая АЭС готова к такому типу реакторов. Она рассчитана на 4 энергоблока и сможет разместить эти 2 реактора. Сейчас идет переговорный процесс.
Если мы купим эти реакторы, такие же, как на Запорожской АЭС, то сможем один смонтировать, а другой – построить и смонтировать. Получим еще 2 гигаватта электроэнергии. Сумма контракта может составлять не менее 600 миллионов евро,
– сказал военный эксперт.
Жданов о двух реакторах от Болгарии: смотрите видео
Ядерное соглашение с Болгарией: что известно
- Издание Wall Street Journal написало, что Болгария близка к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства украинской государственной атомной компании "Энергоатом". Речь идет об оборудовании с недостроенной АЭС Белене в Болгарии. Оборудование обойдется в 650 миллионов долларов. Эти реакторы планируют разместить на Хмельницкой АЭС.
- Украине будет сложно оплатить этот счет. Поэтому вполне возможно, что в заключении этого договора помогут США, которые предоставят средства "Энергоатому". Другим вариантом осуществления этого договора может стать получение Болгарией части в украинской Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование.
- Известно, что парламент Болгарии 6 июля принял решение, которым обязало правительство провести переговоры с Киевом о продаже ядерных реакторов. По словам официальных лиц, возможное соглашение, над которым работали неделями, держалось в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии заблокировать его.
- Отмечается, что это соглашение оказывает положительное влияние как на Болгарию, так и на Украину. Для нашего государства, работающего над строительством двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, это оборудование поможет расширить экспорт электроэнергии в Европу. Для Болгарии это соглашение будет означать конец ядерного партнерства с Россией.