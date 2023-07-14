Вперше зробила це відкрито: Болгарія передала військову техніку Україні
Джерело:EurActiv
Болгарія вперше з початку повномасштабної війни передала великий пакет військової допомоги Україні. Туди увійшли понад 100 одиниць бронетехніки.
Крім того, болгарська сторона оголосила про плани щодо збільшення надання військової техніки нашій армії. Зокрема, це стосуватиметься важкої техніки, яка потрібна Збройним Силам для наступу.
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Болгарія передала бронетехніку Україні
Болгарський депутат Івайло Мірчев наголосив, що це була броньована військова техніка, яку купили ще у 80-х роках минулого століття. Попри це, ці БТР ніколи не використовували за призначенням.
Зберігання і технічне обслуговування цієї техніки призводить до витрат. Українці подбають про те, щоб ця техніка їм стала в пригоді, – сказав депутат.
Після надання цієї бронетехніки Україні Болгарія сподівається замінити її технікою від Сполучених Штатів. Раніше болгарська армія оголосила про замовлення сучасної бронетехніки для піхоти майже на 1 мільярд доларів США, однак перемовини щодо її постачання ще йдуть.
Нещодавно Швеція та Україна посилили військову співпрацю
- Швеція та Україна 12 липня підписали угоду про посилення військової співпраці. Крім цього, країни також планують обмінюватися секретною інформацією розвідок.
- Згідно з угодою про обмін інформацією, Швеція та Україна зможуть обмінюватися секретною інформацією, що є обов'язковою умовою для того, щоб Україна змогла випробувати шведські винищувачі Gripen.
- Щодо оборонних закупівель, країни домовилися дозволити українській стороні купувати обладнання через шведську оборонну промисловість. Це означає, що Україна набагато швидше отримуватиме замовлення.
- Крім того, Україна та Швеція домовилися, що після того, як шведська сторона задовольнить свої оборонні потреби, то надлишком зброї може поділитися з Україною. Наразі невідомо, про яку зброю мовилося в угоді.
- Угоду про обмін секретною інформацією підписали очільник МЗС України Дмитро Кулеба і міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Іншу угоду про оборонні закупівлі підписали очільник Міноборони України Олексій Резніков і Шведська адміністрація оборонного майна.