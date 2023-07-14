Впервые сделала это открыто: Болгария передала военную технику Украине
Источник:EurActiv
Болгария впервые с начала полномасштабной войны передала большой пакет военной помощи Украине. Туда вошли более 100 единиц бронетехники.
Кроме того, болгарская сторона объявила о планах по увеличению предоставления военной техники нашей армии. В частности, это касается тяжелой техники, которая нужна Вооруженным Силам для наступления.
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Болгария передала бронетехнику Украине
Болгарский депутат Ивайло Мирчев подчеркнул, что это была бронированная военная техника, купленная еще в 80-х годах прошлого века. Несмотря на это, эти БТР никогда не использовали по назначению.
Хранение и техническое обслуживание этой техники приводит к затратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась,
– сказал депутат.
После предоставления этой бронетехники Украине Болгария надеется заменить ее техникой от Соединенных Штатов. Ранее болгарская армия объявила о заказе современной бронетехники для пехоты почти на 1 миллиард долларов США, однако переговоры по поставкам еще идут.
Недавно Швеция и Украина усилили военное сотрудничество
- Швеция и Украина 12 июля подписали соглашение об усилении военного сотрудничества. Кроме того, страны также планируют обмениваться секретной информацией разведок.
- Согласно соглашению об обмене информацией, Швеция и Украина смогут обмениваться секретной информацией, что является обязательным условием для того, чтобы Украина смогла опробовать шведские истребители Gripen.
- Относительно оборонных закупок страны договорились разрешить украинской стороне покупать оборудование через шведскую оборонную промышленность. Это означает, что Украина будет намного быстрее получать заказ.
- Кроме того, Украина и Швеция договорились, что после того, как шведская сторона удовлетворит свои оборонные нужды, избытком оружия может поделиться с Украиной. Пока неизвестно о каком оружии говорилось в сделке.
- Соглашение об обмене секретной информацией подписали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Швеции Пол Йонсон. Другое соглашение об оборонных закупках подписали глава Минобороны Украины Алексей Резников и Шведская администрация оборонного имущества.