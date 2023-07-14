О каких поправках речь

Группа ультраправых республиканцев настаивала на рассмотрении ряда поправок, запретящих любую помощь Украине в области безопасности.

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Эти предложения были выдвинуты представителями Республиканской партии Марджори Тейлор Грин (Джорджия), Мэттом Гаетцем (Флорида), Майклом Клаудом (Техас) и Уорреном Дэвидсоном (Огайо).

Грин, Гаэтц и Томас Месси (Кентукки) также предложили поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов Украине, всего через несколько дней после того, как администрация Байдена объявила о решении отправить это оружие Украине.

Справка. Законопроект о разрешении на выделение обороны 886 миллиардов долларов, HR 2670, считается обязательной мерой, поскольку она позволяет повышение заработной платы военным и гражданским лицам и устанавливает политику по вооружениям и геостратегии.

США прошли проверку на устойчивость

Голосование по украинским поправкам стало проверкой поддержки Украины Конгрессом, поскольку некоторые настроенные члены Республиканской партии усилили призывы сократить или прекратить помощь Киеву.

Bloomberg пишет, что разногласия внутри Республиканской партии обострились в решающий момент войны, когда Украина находится в разгаре контрнаступления, а президент Джо Байден на этой неделе призвал союзников по НАТО продолжать оказывать помощь Украине.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), имеющий незначительное большинство, находится в тяжелом положении. Чтобы смягчить консервативное крыло своей партии, он сказал, что выступает против дополнительной помощи Украине кроме соглашения об ограничении долга, заключенного ранее в этом году, которое также установило рамки для уровней государственных расходов.

Что думают американцы о помощи США

Президентский фонд и Институт Рональда Рейгана провели опрос, согласно которому три четверти американцев сказали, что для США важно, чтобы Украина выиграла войну, и подавляющее большинство поддерживает выделение военной помощи Украине. Поддержка солидная среди демократов – 86% и республиканцев – 71%, а у независимых – 58%.

Также 59% опрошенных американцев говорят, что поддерживают отправку военной помощи Украине, в том числе три четверти демократов и половина республиканцев. Независимые значительно менее склонны поддерживать помощь Украине: 39% и 39% против.

Важно ! 7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли кассетные снаряды.