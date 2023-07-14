Про які поправки мова

Група ультраправих республіканців наполягала на розгляді низки поправок, які б заборонили будь-яку допомогу Україні в галузі безпеки.

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Ці пропозиції були висунуті представниками Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін (Джорджія), Меттом Гаєтцем (Флорида), Майклом Клаудом (Техас) та Уорреном Девідсоном (Огайо).

Грін, Гаетц і Томас Мессі (Кентуккі) також запропонували поправку, яка забороняє передачу касетних боєприпасів Україні, лише за кілька днів після того, як адміністрація Байдена оголосила про рішення відправити цю зброю Україні.

Довідка. Законопроєкт про дозвіл на виділення оборони 886 мільярдів доларів, HR 2670, вважається обов'язковим заходом, оскільки він дозволяє підвищення заробітної плати військовим та цивільним особам та встановлює політику щодо озброєнь та геостратегію.

США пройшли перевірку на стійкість

Голосування щодо українських поправок стало перевіркою підтримки України Конгресом, оскільки деякі налаштовані члени Республіканської партії посилили заклики скоротити або припинити допомогу Києву.

Bloomberg пише, що розбіжності всередині Республіканської партії загострилися у вирішальний момент війни, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, а президент Джо Байден цього тижня закликав союзників по НАТО продовжувати надавати допомогу Україні.

Спікер палати представників Кевін Маккарті (республіканець від штату Каліфорнія), який має незначну більшість, перебуває у скрутному становищі. Щоб пом'якшити консервативне крило своєї партії, він сказав, що виступає проти додаткової допомоги Україні окрім угоди про обмеження боргу, укладеної раніше цього року, яка також встановила рамки для рівнів державних видатків.

Що думають американці про допомогу США

Президентський фонд та Інститут Рональда Рейгана провели опитування, згідно з яким, три чверті американців сказали, що для США важливо, щоб Україна виграла війну, і переважна більшість підтримує виділення військової допомоги Україні. Підтримка солідна серед демократів – 86% та республіканців – 71%, а у незалежних – 58%.

Також 59% опитаних американців кажуть, що підтримують відправку військової допомоги Україні, у тому числі три чверті демократів та половина республіканців. Незалежні значно менш схильні підтримувати допомогу Україні: 39% за та 39% проти.

Важливо! 7 липня США анонсували новий пакета військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, до якого увійшли касетні снаряди.