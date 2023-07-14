Кроме того, болгарская сторона объявила о планах по увеличению предоставления военной техники нашей армии. В частности, это касается тяжелой техники, которая нужна Вооруженным Силам для наступления.

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Болгария передала бронетехнику Украине

Болгарский депутат Ивайло Мирчев подчеркнул, что это была бронированная военная техника, купленная еще в 80-х годах прошлого века. Несмотря на это, эти БТР никогда не использовали по назначению.

Хранение и техническое обслуживание этой техники приводит к затратам. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника им пригодилась,

– сказал депутат.

После предоставления этой бронетехники Украине Болгария надеется заменить ее техникой от Соединенных Штатов. Ранее болгарская армия объявила о заказе современной бронетехники для пехоты почти на 1 миллиард долларов США, однако переговоры по поставкам еще идут.

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