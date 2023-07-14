Крім того, болгарська сторона оголосила про плани щодо збільшення надання військової техніки нашій армії. Зокрема, це стосуватиметься важкої техніки, яка потрібна Збройним Силам для наступу.

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Болгарія передала бронетехніку Україні

Болгарський депутат Івайло Мірчев наголосив, що це була броньована військова техніка, яку купили ще у 80-х роках минулого століття. Попри це, ці БТР ніколи не використовували за призначенням.

Зберігання і технічне обслуговування цієї техніки призводить до витрат. Українці подбають про те, щоб ця техніка їм стала в пригоді, – сказав депутат.

Після надання цієї бронетехніки Україні Болгарія сподівається замінити її технікою від Сполучених Штатів. Раніше болгарська армія оголосила про замовлення сучасної бронетехніки для піхоти майже на 1 мільярд доларів США, однак перемовини щодо її постачання ще йдуть.

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