У Болгарії записали інтерв’ю з послом Росії, але потім його скасували: в чому причина

Болгарське радіо запросило у гості посла Росії Елеонору Митрофанову. Проте після звернення України інтерв’ю з послом держави-терористки скасували.

Болгарське національне радіо записало інтерв'ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою. Україна звернулася з цим питанням до болгарської сторони. Унаслідок, інтерв'ю з представницею Кремля не транслювали.

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Розмова із представницею держави-агресорки

Вчора, 15 грудня, посольство України висловило обурення у зв’язку з тим, що представник кремлівського режиму став гостем програми "Політично некоректно" на Болгарському національному радіо.

Надання національними болгарськими ЗМІ можливості вираження та пропаганди чиновнику держави-агресора є грубим порушенням професійних та моральних норм у журналістиці,

– заявили дипломати.

Україна чітко наголосила, що інтерв'ю може стати неприкритою підтримкою режиму Кремля. Наше посольство направило офіційне звернення до Національних зборів та відповідальних установ Болгарії.

Інтерв’ю не вийде у ефір

Ведучий Петар Волгін запрошував взяти участь в програмі українського посла Олесю Ілащук. Пані посол не прийшла, оскільки програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого".

Згодом, Волгін у своїх соцмережах повідомив, що інтерв'ю з російським послом не вийде в ефір.

При цьому чоловік звинуватив голову фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії Деляна Пеєвського у нібито причетності до цього.

Болгарія та Україна: останні новини

На початку війни Болгарія була однією з країн, які відверто не виступили проти Росії. Проте згодом країна все ж засудила кремлівський режим, попри економічну співпрацю з Москвою.

На початку грудня 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на документ щодо надання військової допомоги нашій державі. Україні мали передати близько 100 бронетранспортерів. Радев пояснив свій мотив, тим, що болгарські депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі". Саме тому це стало причиною повернути документ в парламент для подальшого обговорення.

Декілька днів тому, 8 грудня, стало відомо, що Болгарія все ж надасть Україні бронетранспортери. Національні збори Болгарії на засіданні 8 грудня проголосували за те, щоб подолати вето президента, тож можна очікувати, що БТР усе ж передадуть Україні.

Пеєвський перебуває під санкціями США й Британії через причетність до політичної корупції та контрабанди. При цьому політик має проукраїнські погляди й активно виступає за військову допомогу Києву.