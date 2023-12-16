В Болгарии записали интервью с послом России, но затем его отменили: в чем причина

Болгарское радио пригласило в гости посла России Элеонору Митрофанову. Однако после обращения Украины интервью с послом государства-террористки отменили.

Болгарское национальное радио записало интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. Украина обратилась с этим вопросом к болгарской стороне. В результате интервью с представительницей Кремля не транслировали.

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Разговор с представительницей государства-агрессорки

Вчера, 15 декабря, посольство Украины выразило негодование в связи с тем, что представитель кремлевского режима стал гостем программы "Политически некорректно" на Болгарском национальном радио.

Предоставление национальным болгарским СМИ возможности выражения и пропаганды чиновнику государства-агрессора является грубым нарушением профессиональных и моральных норм в журналистике,

– заявили дипломаты.

Украина ясно отметила, что интервью может стать неприкрытой поддержкой режима Кремля. Наше посольство направило официальное обращение в Национальное собрание и ответственные учреждения Болгарии.

Интервью не выйдет в эфир

Ведущий Петарь Волгин приглашал принять участие в программе украинского посла Олесю Илащук. Посол не пришла, поскольку программа "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны" и приглашение является попыткой "замаскировать гибридную деятельность ведущего".

Впоследствии, Волгин в своих соцсетях сообщил, что интервью с российским послом не выйдет в эфир

При этом мужчина обвинил главу фракции "Движения за права и свободы" в парламенте Болгарии Деляна Пеевского в якобы причастности к этому.

Болгария и Украина: последние новости

В начале войны Болгария была одной из стран, откровенно не выступивших против России. Однако впоследствии страна все же осудила кремлевский режим, несмотря на экономическое сотрудничество с Москвой.

В начале декабря 2023 года президент Болгарии Румен Радев наложил вето на документ о предоставлении военной помощи нашему государству. Украине должны были передать около 100 бронетранспортеров. Радев объяснил свой мотив тем, что болгарские депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи". Именно поэтому это послужило причиной вернуть документ в парламент для дальнейшего обсуждения.

Несколько дней назад, 8 декабря, стало известно, что Болгария все же предоставит Украине бронетранспортеры. Национальное собрание Болгарии на заседании 8 декабря проголосовало за то, чтобы преодолеть вето президента, поэтому можно ожидать, что БТР все же передадут Украине.

Пеевский находится под санкциями США и Британии из-за причастности к политической коррупции и контрабанде. При этом у политика есть проукраинские взгляды и активно выступает за военную помощь Киеву.