Болгарське національне радіо записало інтерв'ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою. Україна звернулася з цим питанням до болгарської сторони. Унаслідок, інтерв'ю з представницею Кремля не транслювали.

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Розмова із представницею держави-агресорки

Вчора, 15 грудня, посольство України висловило обурення у зв’язку з тим, що представник кремлівського режиму став гостем програми "Політично некоректно" на Болгарському національному радіо.

Надання національними болгарськими ЗМІ можливості вираження та пропаганди чиновнику держави-агресора є грубим порушенням професійних та моральних норм у журналістиці,

– заявили дипломати.

Україна чітко наголосила, що інтерв'ю може стати неприкритою підтримкою режиму Кремля. Наше посольство направило офіційне звернення до Національних зборів та відповідальних установ Болгарії.

Інтерв’ю не вийде у ефір

Ведучий Петар Волгін запрошував взяти участь в програмі українського посла Олесю Ілащук. Пані посол не прийшла, оскільки програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого".

Згодом, Волгін у своїх соцмережах повідомив, що інтерв'ю з російським послом не вийде в ефір.

При цьому чоловік звинуватив голову фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії Деляна Пеєвського у нібито причетності до цього.

Довідка! Пеєвський перебуває під санкціями США й Британії через причетність до політичної корупції та контрабанди. При цьому політик має проукраїнські погляди й активно виступає за військову допомогу Києву.

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