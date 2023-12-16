Болгарское национальное радио записало интервью с послом России Элеонорой Митрофановой. Украина обратилась с этим вопросом к болгарской стороне. В результате интервью с представительницей Кремля не транслировали.

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Разговор с представительницей государства-агрессорки

Вчера, 15 декабря, посольство Украины выразило негодование в связи с тем, что представитель кремлевского режима стал гостем программы "Политически некорректно" на Болгарском национальном радио.

Предоставление национальным болгарским СМИ возможности выражения и пропаганды чиновнику государства-агрессора является грубым нарушением профессиональных и моральных норм в журналистике,

– заявили дипломаты.

Украина ясно отметила, что интервью может стать неприкрытой поддержкой режима Кремля. Наше посольство направило официальное обращение в Национальное собрание и ответственные учреждения Болгарии.

Интервью не выйдет в эфир

Ведущий Петарь Волгин приглашал принять участие в программе украинского посла Олесю Илащук. Посол не пришла, поскольку программа "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны" и приглашение является попыткой "замаскировать гибридную деятельность ведущего".

Впоследствии, Волгин в своих соцсетях сообщил, что интервью с российским послом не выйдет в эфир

При этом мужчина обвинил главу фракции "Движения за права и свободы" в парламенте Болгарии Деляна Пеевского в якобы причастности к этому.

Справка! Пеевский находится под санкциями США и Британии из-за причастности к политической коррупции и контрабанде. При этом у политика есть проукраинские взгляды и активно выступает за военную помощь Киеву.

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