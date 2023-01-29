Боротьба за континент: яка справжня мета візиту Лаврова в Африку

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров постійно влаштовує собі турне Африканським континентом. Зокрема, нещодавно посіпака Владіміра Путіна відвідав Еритрею.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, в українському інформаційному просторі усі зазвичай сміються з візитів Лаврова до країн Африки.

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Мовляв, це чудово демонструє становище Росії на міжнародній арені. Адже ніде більше представників країни-агресорки не приймають. Однак, за словами Вігірінського, візити Лаврова в Африку мають набагато глибший підтекст.

Як Росія використовує ПВК "Вагнера" для впливу в Африці

Політолог нагадав, що США визнали приватну військову компанію "Вагнера" злочинною організацією. Як зазначив Вігірінський, ключовим у цьому питанні стала діяльність ПВК не в Україні, а на території Африки. Зокрема, вагнерівці активно діють у таких країнах, як:

Центральноафриканська Республіка (ЦАР);

Буркіна-Фасо, де не так давно відбувся військовий переворот;

Мозамбік;

Намібія.

За словами політолога, якщо в ЦАР вагнерівці перебували мало не з дозволу ООН і консультували уряд новоствореної країни у питаннях організації збройних сил, то у всіх інших країнах вони консультують і продають зброю як повстанцям, так і уряду. Тобто підтримують протилежні табори.

"Фактично Росія, використовуючи спроможності своєї приватної військової компанії, здійснює вплив і формує залежність окремих країн Африканського континенту від своїх військових можливостей", – зазначив Вігірінський.

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Росія не може змагатися з Китаєм у плані економічного впливу

Політолог пояснив, що загалом експансія може відбуватися кількома способами:

економічними;

політичними;

військовими.

Вігірінський зауважив, що Росія не може закидати країни Африканського континенту грошима так, як це робить Китай.

Китай продає туди електротехніку, інвестує кошти в інфраструктурні об'єкти, як це робила Велика Британія наприкінці XIX століття. Пекін кредитує економіку окремих країн Африки і відкриває для себе можливість купувати у них сировинні товари. Зокрема, йдеться про дорогоцінне каміння,

– розповів політолог.

Коли формується кредитна залежність, то виникає лояльність уряду країни до кредитора. За словами політолога, фактично це означає контроль над країною.

"Росія не може зайти на цей континент через фінансову складову. Тому продає силовий компонент", – сказав Вігірінський.

Країни борються за Африку, як і 100 років тому

Втім, Москва намагається просувати й економічні проєкти. Зокрема, Єгипет та Алжир у 2022 році заявили про те, що вони хочуть приєднатися до BRICS. Вігірінський зазначив, що Росія зацікавлена у цьому, оскільки сама входить до цієї групи.

За словами Вігірінського, також впливати на ситуацію в Африці намагаються країни Заходу.

Африка є континентом, за який сьогодні, як і 100 років тому, борються як за точку росту та дешевої сировини і ресурсів країни, які можна віднести до G7 та їх союзники, а також країни BRICS плюс їхні союзники,

– сказав політолог.

Що таке BRICS Це група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Цей термін часто використовується в економіці. До складу групи входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка.

Що отримує Росія від африканських країн

Наразі Росія, розуміючи, що в економічному плані умовний поділ Африки між великим гравцями Заходу та Китаєм відбувається без неї, пропонує африканським країнам щось інше – питання безпеки. Країни Африки, слабкі у цьому плані, з радістю приймають таку допомогу.

Росія співпрацює у військовій сфері насамперед з маленькими країнами.

Водночас з великими – намагається просувати певні економічні проєкти. Зокрема, "Росатом" обіцяв прокредитувати будівництво атомних електростанцій у Єгипті.

Розширюючи свій вплив в африканських країнах, держава-агресорка отримує доступ до певних ресурсів, якими потім активно користується.

У Центральноафриканській Республіці ПВК "Вагнера" мала під контролем золотовидобувні компанії та рудники. Завдяки цьому вагнерівці мають змогу фінансувати свою діяльність на території інших країн, зокрема й в Україні,

– сказав Вігірінський.

Мета візитів Сєргєя Лаврова до Африки: коротко