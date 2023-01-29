Борьба за континент: какова настоящая цель визита Лаврова в Африку
Глава МИД России Сергей Лавров постоянно устраивает себе турне по Африканскому континенту. В частности, недавно приспешник Владимира Путина посетил Эритрею.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, в украинском информационном пространстве все обычно смеются над визитами Лаврова в страны Африки.
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Мол, это отлично демонстрирует положение России на международной арене. Ведь Нигде ведь больше представителей страны-агрессора не принимают. Однако, по словам Вигиринского, визиты Лаврова в Африку имеют гораздо более глубокий подтекст.
Как Россия использует ЧВК "Вагнера" для влияния в Африке
Политолог напомнил, что США признали частную военную компанию "Вагнера" преступной организацией. Как отметил Вигиринский, ключевым в этом вопросе стала деятельность ЧВК не в Украине, а на территории Африки. В частности, вагнеровцы активно действуют в таких странах, как:
- Центральноафриканская Республика (ЦАР);
- Буркина-Фасо, где недавно произошел военный переворот;
- Мозамбик;
- Намибия.
По словам политолога, если в ЦАР вагнеровцы находились чуть ли не с разрешения ООН и консультировали правительство новой страны по вопросам организации вооруженных сил, то во всех других странах они консультируют и продают оружие как повстанцам, так и правительству. То есть, поддерживают противоположные лагеря.
"Фактически Россия, используя способности своей частной военной компании, оказывает влияние и формирует зависимость отдельных стран Африканского континента от своих военных возможностей", – отметил Вигиринский.
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Россия не может соперничать с Китаем в плане экономического влияния
Политолог объяснил, что в целом экспансия может происходить несколькими способами:
- экономическими;
- политическими;
- военными.
Вигиринский отметил, что Россия не может забросать страны Африканского континента деньгами так, как это делает Китай.
Китай продает туда электротехнику, инвестирует средства в инфраструктурные объекты, как это делала Великобритания в конце XIX века. Пекин кредитует экономику отдельных стран Африки и открывает себе возможность покупать у них сырьевые товары. В частности, речь идет о драгоценных камнях,
– рассказал политолог.
Когда формируется кредитная зависимость, возникает лояльность правительства страны к кредитору. По словам политолога, фактически это означает контроль над страной.
"Россия не может зайти на этот континент в финансовой составляющей. Поэтому продает силовой компонент", – сказал Вигиринский.
Страны борются за Африку, как и 100 лет назад
Впрочем, Москва пытается продвигать и экономические проекты. В частности, Египет и Алжир в 2022 году заявили, что они хотят присоединиться к BRICS. Вигиринский отметил, что Россия заинтересована в этом, поскольку сама входит в эту группу.
По словам Вигиринского, также влиять на ситуацию в Африке пытаются страны Запада.
Африка является континентом, за который сегодня, как и 100 лет назад, борются как за точку роста и дешевого сырья и ресурсов страны, которые можно отнести к G7 и их союзники, а также страны BRICS плюс их союзники,
– сказал политолог.
Что такое BRICSЭто группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Этот термин часто используется в экономике. В состав группы входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Что получает Россия от африканских стран
Россия, понимая, что в экономическом плане условное разделение Африки между крупными игроками Запада и Китаем происходит без нее, предлагает африканским странам что-то другое – вопрос безопасности. Страны Африки, слабые в этом отношении, с радостью принимают такую помощь.
- Россия сотрудничает в военной сфере, прежде всего, с маленькими странами.
- В то же время с большими – пытается продвигать определенные экономические проекты. В частности, "Росатом" обещал прокредитовать строительство атомных электростанций в Египте.
Расширяя свое влияние в африканских странах, государство-агрессор получает доступ к определенным ресурсам, которым потом активно пользуется.
В Центральноафриканской Республике ЧВК "Вагнера" имела под контролем золотодобывающие компании и рудники. Благодаря этому вагнеровцы могут финансировать свою деятельность на территории других стран, в том числе и в Украине,
– сказал Вигиринский.
Цель визитов Сергея Лаврова в Африку: коротко
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что страны Африки – единственные государства, которые еще могут помочь России оружием.
- Кроме того, так оккупанты могут публично демонстрировать, что имеют хотя бы с кем-то хорошие отношения.
- Политолог Николай Давидюк подчеркнул, что визиты главы российского МИД Сергея Лаврова в африканские страны практически не несут никакого содержания и пользы.
- Давидюк считает, что для Украины в Африке очень много работы, поскольку там около 50 стран, где нужно перебивать "лавровщину".