Є дві категорії вагнерівців під Бахмутом, – екскомандир "Азову"

Російська мобілізація торкнулася різних слоїв населення. Солдатів ПВК "Вагнера" на фронті стає все більше, адже вони можуть наступати попри нестачу озброєння та величезні втрати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів військовий, колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Під Бахмутом вагнерівці намагаються атакувати, буквально переступаючи трупи своїх попрічників.

До теми Змушують копати власні могили: як у ПВК "Вагнера" страчують найманців-зеків

Підрозділ Жоріна на фронті часто зустрічається із загонами ПВК "Вагнера". І не всі вони безпомічні або непідготовлені. За спостереженнями військового, вагнерівців можна поділити на дві категорії.

Перша категорія

Перша складається виключно із зеків, вона погано оснащена і мало що тямить у військовій справі. Однак саме вони по кілька разів на добу намагаються йти в наступ.

Вони буквально переступають трупи, що лишилися після попередніх штурмів,

– додав військовий.

Друга категорія

Друга категорія — більш підготовлені вагнерівці, працюють краще. Вони професійно одягнені, розуміються на тактиці і набагато рідше вступають в бій. Але навіть коли йдуть в наступ, серйозного успіху досягнути не можуть.

Підготовлені вагнерівці інколи, за словами Жоріна, можуть просунутися вперед на кілька метрів. Проте такий рух відбувається ціною десятків, а то й сотень їхніх життів.

Основний двигун Бахмутського напрямку, можу підтвердити, це саме вагнерівці,

– підсумував боєць.

Чи є вагнерівці загрозою на фронті: дивитись відео

Про ПВК "Вагнера": останнє