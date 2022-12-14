Є дві категорії вагнерівців під Бахмутом, – екскомандир "Азову"
Російська мобілізація торкнулася різних слоїв населення. Солдатів ПВК "Вагнера" на фронті стає все більше, адже вони можуть наступати попри нестачу озброєння та величезні втрати.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів військовий, колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Під Бахмутом вагнерівці намагаються атакувати, буквально переступаючи трупи своїх попрічників.
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Підрозділ Жоріна на фронті часто зустрічається із загонами ПВК "Вагнера". І не всі вони безпомічні або непідготовлені. За спостереженнями військового, вагнерівців можна поділити на дві категорії.
Перша категорія
Перша складається виключно із зеків, вона погано оснащена і мало що тямить у військовій справі. Однак саме вони по кілька разів на добу намагаються йти в наступ.
Вони буквально переступають трупи, що лишилися після попередніх штурмів,
– додав військовий.
Друга категорія
Друга категорія — більш підготовлені вагнерівці, працюють краще. Вони професійно одягнені, розуміються на тактиці і набагато рідше вступають в бій. Але навіть коли йдуть в наступ, серйозного успіху досягнути не можуть.
Підготовлені вагнерівці інколи, за словами Жоріна, можуть просунутися вперед на кілька метрів. Проте такий рух відбувається ціною десятків, а то й сотень їхніх життів.
Основний двигун Бахмутського напрямку, можу підтвердити, це саме вагнерівці,
– підсумував боєць.
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Про ПВК "Вагнера": останнє
- Вербування до ПВК "Вагнера" не збавляє обертів. Уже відомо, що лави поповнили 23 тисячі зеків. Однак кваліфікований особовий склад і керівництво ПВК "Вагнера" у штурмових операціях участі не бере.
- З однієї штурмової групи, яка може налічувати від 10 до 30 бійців, виживає лише 10%.
- В мережі з'являються історії від обдурених вагнерівців, які так і не побачили обіцяні гроші, пільги та амністію.