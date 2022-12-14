Есть две категории вагнеровцев под Бахмутом - экскомандир "Азова"

Российская мобилизация коснулась разных слоев населения. Солдат ППК "Вагнера" на фронте становится все больше, ведь они могут наступать, несмотря на недостаток вооружения и огромные потери.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Под Бахмутом вагнеровцы пытаются атаковать, буквально перешагивая трупы своих же.

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Подразделение Жорина на фронте часто встречается с отрядами ЧВК "Вагнера". И не все они беспомощны или неподготовлены. По наблюдениям военного, вагнеровцов можно разделить на две категории.

Первая категория

Первая состоит исключительно из зеков, она плохо оснащена и мало что понимает в военном деле. Однако именно они по несколько раз в сутки пытаются уходить в наступление.

Они буквально переступают оставшиеся после предыдущих штурмов трупы,

– добавил военный.

Вторая категория

Вторая категория – более подготовленные вагнеровцы, работают лучше. Они профессионально одеты, разбираются в тактике и гораздо реже вступают в бой. Но даже когда идут в наступление, серьезного успеха добиться не могут.

Подготовленные вагнеровцы иногда, по словам Жорина, могут продвинуться вперед на несколько метров. Однако такое движение происходит ценой десятков, а то и сотен их жизней.

Основной двигатель Бахмутского направления, могу подтвердить, это именно вагнеровцы,

– подытожил боец.

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