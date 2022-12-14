Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный, бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Под Бахмутом вагнеровцы пытаются атаковать, буквально перешагивая трупы своих же.
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Подразделение Жорина на фронте часто встречается с отрядами ЧВК "Вагнера". И не все они беспомощны или неподготовлены. По наблюдениям военного, вагнеровцов можно разделить на две категории.
Первая категория
Первая состоит исключительно из зеков, она плохо оснащена и мало что понимает в военном деле. Однако именно они по несколько раз в сутки пытаются уходить в наступление.
Они буквально переступают оставшиеся после предыдущих штурмов трупы,
– добавил военный.
Вторая категория
Вторая категория – более подготовленные вагнеровцы, работают лучше. Они профессионально одеты, разбираются в тактике и гораздо реже вступают в бой. Но даже когда идут в наступление, серьезного успеха добиться не могут.
Подготовленные вагнеровцы иногда, по словам Жорина, могут продвинуться вперед на несколько метров. Однако такое движение происходит ценой десятков, а то и сотен их жизней.
Основной двигатель Бахмутского направления, могу подтвердить, это именно вагнеровцы,
– подытожил боец.
Являются ли вагнеровцы угрозой на фронте: смотреть видео
О ПВК "Вагнера": последнее
- Вербовка в ПВК "Вагнер" не сбавляет обороты. Уже известно, что ряды пополнили 23 тысячи зэков. Однако квалифицированный личный состав и руководство ПИК "Вагнера" в штурмовых операциях не участвует.
- Из одной штурмовой группы, которая может насчитывать от 10 до 30 бойцов, выживает всего 10%.
- В сети появляются истории от обманутых вагнеровцев, так и не увидевших обещанные деньги, льготы и амнистию.