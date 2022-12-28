Бахмут – інформаційний капкан для росіян: полковник ЗСУ назвав проблеми окупантів

В районі Бахмута Донецької області росіяни відчувають брак боєприпасів. Це пов'язано з тим, що наступальні частини йдуть з поля й ворог не може підтримувати їх бронетехнікою, оскільки через погоду танки застряють в ґрунті.

Саме тому загарбники підтримували наступальні підрозділи артилерією і зараз відчувають нестачу боєприпасів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Наші війська у кращому положенні, ніж росіяни

Крім того, українські захисники знищили два великих склади окупантів в Ірміно та Кадіївці (колишній Стаханов) на Луганщині. Водночас доволі складно швидко налаштувати логістичні ланцюжки, щоб підвозити боєприпаси з території Росії.

Світан зауважив, що саме рух ЗСУ у бік Попасної з Лисичанська "зніме напругу" з Бахмута, тобто не такі дії як були на правобережжі Херсонщини, а саме просування українських воїнів у тил попаснянського угруповання. Він також додав, що оперативна пауза є малоймовірною в районі Бахмута.

Наші війська в Бахмуті перебувають у кращому положенні, аніж російські війська,

– наголосив військовий експерт.

Він пояснив, що українські захисники перебувають в місті. Хоч Бахмут і зруйнований, але все ще є гарним укріпрайоном. Ба більше, в тилу нашого бахмутського угруповання є потужна агломерація Слов'янська та Краматорська, де розташовані основні сили та резерви ЗСУ.

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Яка головна проблема росіян в районі Бахмута

Світан зауважив, що ротації українських бійців, які відбуваються на цьому напрямку, дають надію, що ЗСУ не залишать Бахмут. Так, туди постійно заходять нові сили, а втомлені бійці відходять.

Ми утримуємо цей район, а от у росіян проблема, оскільки зараз вони можуть працювати лише живою силою, намагаючись закинути маленькими тактичними групами наші укріплення,

– розповів полковник ЗСУ.

На його думку, російські окупанти найближчим часом можуть відійти на певні рубежі. Однак це може бути не повна оперативна пауза, а зменшення інтенсивності наступальних дій ворога.

Бахмут для росіян є інформаційним капканом

Для того, щоб мати можливість постійно створювати напругу в районі Бахмута окупантам доводиться знімати з сили та засоби з інших ділянок фронту. Річ у тім, що в таких діях росіян немає військової логіки.

Це Росія, вони не завжди у війні покладається на військових та військову логіку та певні підходи. У них тут більше політико-медійні та інформаційні підходи – той самий Бахмут для росіян є інформаційним капканом,

– зазначив військовий експерт.

Зокрема, місто є інформаційним капканом і для власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Він не може відступити від взяття Бахмута, адже тоді йому висунуть претензії щодо величезної кількості втраченої живої сили та техніки. Тож йому доводиться продовжувати виконувати ці завдання.

Збройні Сили України користуються цим – тримають росіян в районі Бахмута, адже набагато легше знищувати російську армію та техніку, коли вони зосереджені в одній точці. Ще й зважаючи на те, що це невигідні для загарбників території, оскільки вони наступають з поля.

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