Здалося, що намацали слабке місце: як росіяни потрапили в тактичну пастку в Бахмуті

Вже понад 9 місяців російські окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області. У кінці 2022 року загарбники навіть потрапили у тактичну пастку на цьому напрямку.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки Іван Варченко. За його словами, у Бахмуті росіяни закінчили історію ПВК "Вагнер" та російських десантно-штурмових підрозділів.

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Окупантам здалося, що почався їхній "великий наступ"

Варченко зазначив, що у кінці 2022 року, коли практично виснажена і морально, і фізично російська армія була готова перейти до оперативної паузи, потрапила у психологічно-оперативну пастку під Бахмутом.

Вони втратили Херсонщину та Харківщину. У їхніх розрахунках було відпочити взимку, а навесні кинутись у бій. Але раптом виявилось, що під Новий рік вони отримали маленький успіх. Їм вдалося взяти місто Соледар, яке до війни налічувало 10 тисяч осіб. Вони подумали, що почався їхній "великий наступ",– пригадав він.

Експерт з питань безпеки підкреслив, що загарбники були виснажені, але пішли у наступ, який планували розпочати на три місяці пізніше.

"У форматі "ось-ось візьмемо Бахмут" вони перебувають впродовж трьох-чотирьох місяців. Вони виснажені кинулися у велику наступальну операцію, яку планували через три місяці. Їм здалося, що вони намацали слабке місце в Україні", – відзначив Варченко.

Він додав, що у Бахмуті росіяни закінчили історію ПВК "Вагнер" та російських десантно-штурмових підрозділів.

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Об’єднання росіян не має перспектив

Британська розвідка повідомляла, що у Бахмуті кадрові російські військові покращили взаємодію із вагнерівцями. Іван Варченко зауважив, що таке об’єднання окупантів може відбутися, бо загарбники хочуть вижити.

Експерт з питань безпеки переконаний, що така взаємодія не має перспектив, оскільки лідери угрупувань переслідують зовсім різні стратегічні цілі.

"Вагнерівці – це найманці, які сьогодні тут, а завтра їхні рештки поїдуть в інше місце заробляти гроші. Збройні сили Росії такого поля для маневрів не мають. Тому вони були дуже зацікавлені, щоб прибрати до рук ПВК і змусити їх діяти відповідно до єдиних сценаріїв", – пояснив Варченко.

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