Показалось, что нащупали слабое место: как россияне попали в тактическую ловушку в Бахмуте

Уже более 9 месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области. В конце 2022 года захватчики даже попали в тактическую ловушку на этом направлении.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по безопасности Иван Варченко. По его словам, в Бахмуте россияне закончили историю ЧВК "Вагнер" и российских десантно-штурмовых подразделений.

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Оккупантам показалось, что началось их "большое наступление"

Варченко отметил, что в конце 2022 года, когда практически истощена и морально, и физически российская армия была готова перейти к оперативной паузе, попала в психологически-оперативную ловушку под Бахмутом.

Они лишились Херсонской и Харьковской областей. В их расчетах было отдохнуть зимой, а весной броситься в бой. Но вдруг оказалось, что под Новый год они получили небольшой успех. Им удалось взять город Соледар, который до войны насчитывал 10 тысяч человек. Они подумали, что началось их "большое наступление", – вспомнил он.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что захватчики были истощены, но пошли в наступление, которое планировали начать на три месяца позже.

"В формате "вот-вот возьмем Бахмут" они находятся в течение трех-четырех месяцев. Они истощенные бросились в большую наступательную операцию, которую планировали через три месяца. Им показалось, что они нащупали слабое место в Украине", – отметил Варченко.

Он добавил, что в Бахмуте россияне закончили историю ЧВК "Вагнер" и российских десантно-штурмовых подразделений.

Варченко о ловушке для россиян в Бахмуте: смотрите видео

У объединения россиян нет перспектив

Британская разведка сообщала, что в Бахмуте кадровые российские военные улучшили взаимодействие с вагнеровцами. Иван Варченко отметил, что такое объединение оккупантов может произойти, потому что захватчики хотят выжить.

Эксперт по безопасности убежден, что такое взаимодействие не имеет перспектив, поскольку лидеры группировок преследуют совершенно разные стратегические цели.

"Вагнеровцы – это наемники, которые сегодня здесь, а завтра их остатки поедут в другое место зарабатывать деньги. Вооруженные силы России такого поля для маневров не имеют. Поэтому они были очень заинтересованы, чтобы прибрать в руки ЧВК и заставить их действовать в соответствии с едиными сценариями ", – объяснил Варченко.

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