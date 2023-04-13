По состоянию на 13 апреля оккупанты продолжают свое наступление одновременно по четырем направлениям. При этом наибольшие усилия враг прилагает на Бахмутском направлении.

Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Оккупанты перегруппировали силы

Именно вблизи Бахмута оккупанты сконцентрировали свои самые профессиональные подразделения. Там они используют большое количество артиллерии и авиации. Так, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, только в Бахмуте ежесуточно россияне совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов.

В своем стремлении захватить город-крепость оккупанты перегруппировали свои силы и средства на Бахмутском направлении. А также избрали тактику выжженной земли.

Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения построек и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе,

– подчеркнула Анна Маляр.

Однако, несмотря на свои усилия, враг не достигает своей цели. Замминистра обороны подчеркнула, что бои за город продолжаются, и ситуация хоть сложная, но контролируемая защитниками Украины.

Ситуация в других направлениях

Также Анна Маляр сообщила, что на Востоке Украины, кроме Бахмутского, враг пытается наступать и по другим направлениям. Речь, в частности, о:

Лиманском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

Там всюду продолжаются тяжелые бои. Самые ожесточенные из среди названых направлений проходят не только за Бахмут, но и за Марьинку.

Однако стоит заметить, что, несмотря на усилия оккупантов, наступательные действия врага на этих трех направлениях безуспешны.

Аэроразведчикам нужна помощь

Как отметила Анна Маляр, оккупанты пытаются продвигаться на Авдеевском направлении. Там защищает Украину 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха.

Чтобы эффективно уничтожать врага и не дать ему уничтожать нас, аэроразведчикам бригады необходима помощь. Они очень нуждаются в приборах для обнаружения оккупантов. Речь, в частности, о:

квадрокоптере DJI Mavic 3T Thermal,

квадрокоптерах DJI Mavic 3 Fly More Combo,

комплекте аккумуляторов DJI Battery Kit для Mavic 3 Series.

Следует помнить, что для защиты государства и приближения Победы все возможное и сверхвозможное должны делать не только военнослужащие Украины, но и каждый гражданин. 24 Канал регулярно проводит собрание для наших защитников. К важному сбору для аэроразведчиков вы можете присоединиться по ссылке.