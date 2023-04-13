Станом на 13 квітня окупанти продовжують свій наступ одночасно по чотирьох напрямках. При цьому найбільших зусиль ворог докладає на Бахмутському напрямку.

Варте уваги Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Окупанти перегрупували сили

Саме поблизу Бахмута окупанти сконцентрували найпрофесійніші свої підрозділи. Там вони використовують значну кількість артилерії та авіації. Так, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, лише у Бахмуті щодоби росіяни здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

У своєму прагненні захопити місто-фортецю окупанти перегрупували свої сили та засоби на Бахмутському напрямку. А також обрали тактику випаленої землі.

Оскільки противник зазвичай програє нам у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд. Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті,

– підкреслила Ганна Маляр.

Однак попри свої зусилля ворог не досягає своєї мети. Заступниця міністра оборони наголосила, що бої за місто тривають, і ситуація хоч складна, але контрольована захисниками України.

Ситуація на інших напрямках

Також Ганна Маляр повідомила, що на Сході України, окрім Бахмутського, ворог намагається наступати й на інших напрямках. Мовиться, зокрема, про:

Лиманський,

Авдіївський,

Мар‘їнський напрямки.

Там усюди тривають важкі бої. Найзапекліші з-посеред названих напрямків відбуваються не лише за Бахмут, а й за Мар’їнку.

Однак варто зауважити, що попри зусилля окупантів, наступальні дії ворога на цих трьох напрямках безуспішні.

Аеророзвідникам потрібна допомога

Як зазначила Ганна Маляр, окупанти намагаються просуватися на Авдіївському напрямку. Саме там боронить Україну 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха.

Щоб ефективно знищувати ворога та не дати йому знищувати нас, аеророзвідникам бригади необхідна допомога. Вони дуже потребують приладів для виявлення окупантів. Мовиться, зокрема, про:

квадрокоптер DJI Mavic 3T Thermal,

квадрокоптери DJI Mavic 3 Fly More Combo,

комплект акумуляторів DJI Battery Kit for Mavic 3 Series.

Варто пам'ятати, що для захисту держави та наближення Перемоги все можливе і надможливе повинні робити не лише військовослужбовці України, а й кожен її громадянин. Тож 24 Канал регулярно проводить збори для наших захисників. До важливого збору для аеророзвідників ви можете долучитися за посиланням.