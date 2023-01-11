Пригожин бачить себе наступником Путіна, – журналіст про мету захоплення Соледару

На Донеччині тривають важкі бої за Соледар. Для власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина захоплення міста може стати путівкою до реалізації кар'єрних задумів.

Про це 24 Каналу розповів журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко. Він переконаний, що бої за Соледар – це демонстрація імперських амбіцій Євгєнія Пригожина.

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Напередодні у Білому домі заявили, що прагнення Пригожина взяти Соледар пов’язане з його бажання взяти під контроль соляні та гіпсові родовища на Донеччині.

Що задумав Пригожин

Демченко наголосив, що російська пропаганда не втрачає можливості повсякчас розповідати, що вони захоплюють найбільші соляні шахти в Європі. З іншого боку, журналіст має сумніви, що на території неподалік бойових дій можна економічно ефективно використовувати ці ресурси.

Демченко припускає, що Пригожин націлений на ширшу мету. Він хоче перевершити Сєргєя Шойгу, який нині керує армією.

Він, мабуть, вже бачить себе наступником Владіміра Путіна, мітить на кремлівські зірки. Словом, хоче бути людиною вищого рівня, ніж та, яка займатиметься цими шахтами чи кар’єрами. Він розраховує на те, що хтось з його наближених може займатися такою економічною діяльністю,

– додав спікер.

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Хоче переплюнути Шойгу

Демченко згадав і довоєнні вояжі Путіна та Шойгу, вони разом і в наметах ночували, і їздили на риболовлю, на полювання тощо. Тоді були розмови, що Шойгу став одним з найбільш наближених до Путіна людей і навіть був кандидатом в наступники.

Мовець припускає, що нині війна в Україні – головний проєкт Путіна. Людина, яка в його потугах, хоч чимось допоможе чи принесе якийсь позитив, може стати запорукою прихильності очільника Кремля і побачить свої можливі перспективи керівництві. Пригожин якраз і намагається бути таким.

Навіщо окупантам Соледар

Журналіст підкреслив, що Соледар – це місто, через яке підходить один із шляхів сполучення з Бахмутом. Ця дорога нині перебуває під вогневим контролем окупантів. Однак залишається ще два шляхи сполучення, один з них це Часів Яр. Це нині головне сполучення між Бахмутом та вільною територією України.

З точки зору логістики, зауважив Демченко, навіть після захоплення ворогом Соледару для української армії залишаються логістичні шляхи до Бахмуту. В такій ситуації лінія фронту дещо нависає над Бахмутом і це дає можливості для вогневого ураження міста з півночі.

Але складно сказати, що це сильно змінює ситуацію від тієї, що була. Якщо росіянам все ж вдасться захопити Соледар, ми не знаємо чи зможуть вони продовжувати цей наступ,

– акцентував Демченко.

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