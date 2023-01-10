Під час телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснив наміри ворога. За його словами, окупантів не хвилюють жодні втрати. Тож вони продовжують гнати своє військо і на Соледар.

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Маневр ворога прогнозований

Це був прогнозований маневр. Соледар упродовж багатьох місяців на Бахмутському напрямку був однією з точок їхніх постійних ударів. На рівні з Кліщіївкою, Бахмутським, Бахмутом,

– наголосив Череватий.

Як зазначив Череватий, окупанти постійно пробували розхитати оборону поблизу Соледара. Ворог намагався знайти там слабке місце. Його мета – прорвати її та рухатися далі.

За словами речника угруповання, певних тактичних успіхів ворог таки досягнув поблизу населеного пункту. Втім, слід розуміти, що їм не вдалося системно проривати нашу оборону.

Окремої уваги заслуговують втрати, яких зазнають окупанти. Череватий наголосив, що вони не порівнянні з жодною сучасною стратегією або тактикою новітньої армії 21 століття.

Череватий наголосив, що окупанти просто щодоби проводять масовий штурм позицій Сил оборони. Тож слід розуміти, що надзвичайно складно протистояти такому шквалу, хоч і недостатньо навчених, але підрозділів. Нашим військовим потрібно постійно зберігати концентрацію, вести вогонь, підтримувати зброю й обладнання у справному стані.

Кого кинули на Соледар

Слід розуміти, що під Соледаром зараз не мобілізовані та російські в'язні. Туди перекинули справжніх професійних убивць. Мовиться про найманців ПВК "Вагнера", які брали участь у війнах у Сирії та Лівії.

Як зазначив Череватий, захисники України продовжують боронити Соледар. Вони роблять все можливе, щоб ворог не міг просунутися. Водночас слід розуміти, що ситуація там надзвичайно складна. Сили оборони намагаються вберегти життя кожного бійця та завдати максимальної шкоди ворогові.

Якщо ж означити ситуацію у Соледарі кількома словами, то там зараз справжнє пекло. Адже ворог, який зазнав чимало поразок під Бахмутом, прагне досягнути бодай якихось перемог на фронті. А їх не було ось уже кілька місяців.