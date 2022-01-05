"Братня допомога" від Росії буде самогубною, – Бабін про протести у Казахстані

Росія задля війн на Кавказі, а потім у межах агресії в Україні, перекидала десятиліттями війська на Захід. Зараз же на кордонах із протестним Казахстаном лиш пустота.

Таку думку висловив професор та колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. За його словами, будь-які безпекові чи мілітарні ризики для Росії є гіпотетичними, але країна-агресорка має їх опрацювати.

До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Бабін: Вибори в Казахстані немає з ким організувати

На думку Бабіна, введення "братньої допомоги" від Росії у 18-мільйонну країну буде самогубним кроком. Її буде важко сховати.

(Так звану допомогу – 24 канал) дуже важко розсередити на 5000 кілометрів та неможливо врятувати від казахського народу,

– відмітив він.

Експредставник президента в Криму вважає, що Казахстан чекає дійсно величне майбутнє. Колись його влада буде так саме ставити монументи нинішнім протестувальникам, як це зробив Нурсултан Назарбаєв для героїв Желтоксану.

Желтоксан, або Грудневе повстання – перші масові мітинги в СРСР, де були антирадянські й націоналістичні гасла. Події відбулись у грудні 1986 року в Алмати – тамтешній столиці Казахської РСР.

На думку Бабіна, протести в Казахстані мають не лише "столичний", а й регіональний вимір. Придушення протестів робить політичну ситуацію в Казахстані патовою. "Кризу неможливо розв'язати через конкурентні вибори, адже їх там просто нема з ким організувати", – зазначив він.

Протести в Казахстані: головне

Казахстанські протести розпочались 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу. Проте у

Неофіційно відомо, що кількість постраждалих під час протестів зросла приблизно до пів тисячі осіб. Президент країни заявив, що є загиблі. Мовиться про силовиків.

Посольство України у Казахстані звернулося до українців з закликом відкласти поїздку до Казахстану. Громадян України, які перебувають у країні, просять утриматись від відвідань місць масового скупчення.

Разючі кадри – що відбувається у Казахстані: дізнавайтесь у відео