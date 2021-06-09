У Бразилії наркоторговці паралізували місто після вбивства їхнього лідера

У бразильському місті Манаус банди наркоторговців атакували банки, громадські будівлі, поліцейські відділки, транспорт і навіть автівки місцевих жителів. Причиною активізації вуличної злочинності стало вбивство правоохоронцями одного з лідерів наркобанди.

Видання повідомляє, що влада міста наказала закрити школи та призупинити роботу громадського транспорту після агресії представників наркобанд.

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У Бразилії наркоторговці паралізували місто

У місті Манаус ввечері 5 червня під час поліцейської спецоперації загинув місцевий наркоторговець Ерік Батіста Коста, відомий також як "Дадіньо".

Після цього злочинні угруповання почали масову атаку на місто.

Уряд штату заявив, що під час нападів представники наркобанд спалили десятки автобусів і легкових автомобілів, пошкодили безліч громадських будівель, поліцейських відділків та банків.

Власники закривають магазини, а місцеві жителі бояться залишати свої будинки. Губернатор Вілсон Ліма попросив вести у Манаус Національну гвардію.

Про жертв та постраждалих внаслідок атак не повідомляють. Наразі поліція заарештувала 29 людей, яких підозрюють у причетності до погромів.

Попередній інцидент з наркоторговцями у Бразилії

На початку травня в Ріо-де-Жанейро 25 людей загинули в перестрілці.

Стрілянина сталася під час спецоперації з боротьби з незаконним обігом наркотиків. Однією із жертв став поліцейський.

Згодом кількість загиблих зросла до 28.

Наркоторговці паралізували місто Манаус: дивіться карту