Жертвами перестрілки озброєних бандитів з поліцією у метро Ріо-де-Жанейро 6 квітня стали щонайменше 23 людей. Один із загиблих – поліцейський.

Несумісне з життям поранення отримав офіцер Андре Фріас. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що ще щонайменше 2 поліцейських отримали поранення.

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Окрім того, травми отримали 2 пасажирів метро.

У результаті операції цивільної поліції Ріо-де-Жанейро по боротьбі з незаконним обігом наркотиків рано-вранці у четвер у північній зоні Ріо-де-Жанейро, загинули 23 людини,

– мовиться у повідомленні.

Очевидці розповіли, що під час операції у метро лунали постріли, а також було чути вибухи.

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