СБУ викрила наркосиндикат, який завозив кокаїн з Латинської Америки
Служба безпеки України заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків в Україну та Євросоюз. У зловмисників вилучили оптові партії кокаїну, загальна вартість яких становить понад 10 мільйонів гривень.
Джерело:СБУ
Контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Вони перевозили кокаїн з Латинської Америки в Україну та ЄС через власну розгалужену систему наркокур'єрів.
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Затримання зловмисників
Співробітники СБУ протягом 2020 – 2021 років затримали основних активних учасників наркогрупи. Зокрема, в аеропорту "Бориспіль" викрили 2 зловмисників, які намагалися переправити в Україну майже 1,5 кілограма кокаїну, переховуючи їх в особистих речах.
Вже у квітні співробітники СБУ затримали наркокур'єра, який хотів перевезти через державний кордон понад 1 кілограм кокаїну в кишково-шлунковому тракті.
Однак вже на завершальному етапі спецоперації у місцях перебування учасників угруповання провели 16 обшуків. Під час цього правоохоронці виявили:
- наркотичні засоби та психотропні речовини;
- обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків;
- гроші, отримані злочинним шляхом;
- чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
В Україні викрили наркосиндикат / Фото СБУ
У зловмисників вилучили оптові партії наркотиків / Фото СБУ
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Через викриття і затримання "кур'єрів" СБУ задокументувала причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.
Наразі у межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.
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