Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції ексзаступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Його підозрюють у привласненні оптичних прицілів, що призвело до збитків у понад 500 тисяч гривень.

За попередньою інформацією, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Читайте також СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка готувала теракт проти ЗСУ: фото Як працювала злочинна схема Учасники схеми отримували зі складу озброєння Збройних сил Україні комплектувальні деталі. Їх вони оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт. Однак насправді ремонт елементів зброї не проводили. Натомість деталі привласнював організатор оборудки. Що загрожує експосадовцю Наразі колишньому високопосадовцю повідомили про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Матеріали провадження вже скерували до суду. Заходи із викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Зверніть увагу! Раніше контррозвідники СБУ викрили проросійського бойовика в районі проведення операції Об'єднаних сил. Він планував таємно відвідати родичів на підконтрольній українській державі території. Чоловік дав важливі свідчення про агресію Росії.

Експосадовець крав оптичні приціли / Фото СБУ